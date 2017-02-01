Порошенко осудил "художества" Гончаренко

Президент Украины Петр Порошенко осудил действия нардепа Алексея Гончаренко, который изрисовал обломок Берлинской стены возле здания посольства Германии в Украине. Гарант сказал, что такое поведение недопустимо.



- Это является его личной позицией. Ее осудили, насколько мне известно, во фракции и не отражает позицию политической силы,

- передает пресс-служба президента заявление, сделанное им во время общения с журналистами.Напомним, 8 февраля Алексей Гончаренко написал на обломке Берлинской стене слово «NEIN» (нет). Таким образом, он выразил протест против высказывания посла Германии в Украине Эрнста Райхеля касательно возможности проведения выборов на территории Донбасса в условиях оккупации.