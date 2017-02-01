Банком одесского бизнесмена заинтересовались Тигипко и Ахметов

ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк заинтересованы в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка и сейчас проводят их оценку. Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает Экономическая правда.
По его словам, потенциальные покупатели интересуются, в первую очередь, розничным портфелем банка.
Напомним, Национальный банк Украины признал Платинум Банк неплатежеспособным 11 января.
Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.
НБУ признал владельцами существенного участия Платинум Банка Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.
31 января стало известно, что фонд гарантирования вкладов физических лиц получил две заявки потенциальных инвесторов на доступ к финансовой отчетности и документам неплатежеспособного Платинум Банка.
Контрольный пакет акций ТАСкомбанка принадлежит Сергею Тигипко, а Первого украинского международного банка – группе "СКМ" Рината Ахметова.