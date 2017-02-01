Банком одесского бизнесмена заинтересовались Тигипко и Ахметов

ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк заинтересованы в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка и сейчас проводят их оценку. Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает Экономическая правда.

"На банк заявились два банка - ТАСкомбанк и ПУМБ - по вопросу приема пассивов и активов. Они сейчас в комнате данных смотрят активы и хотят составить свои предложения по передаче активов в эти банки. Пока ответа не могу дать - состоится ли эта операция или не состоится",

- сказал он.

По его словам, потенциальные покупатели интересуются, в первую очередь, розничным портфелем банка.

"Если предложения банков будут выше, чем оценочная стоимость независимых оценщиков, то может быть такая операция и состоится",

- отметил Ворушилин.

Напомним, Национальный банк Украины признал Платинум Банк неплатежеспособным 11 января.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия Платинум Банка Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

31 января стало известно, что фонд гарантирования вкладов физических лиц получил две заявки потенциальных инвесторов на доступ к финансовой отчетности и документам неплатежеспособного Платинум Банка.

Контрольный пакет акций ТАСкомбанка принадлежит Сергею Тигипко, а Первого украинского международного банка – группе "СКМ" Рината Ахметова.