В Одессе планируют купить трамваи и электробусы

8 февраля 2017 года в ходе сессии Одесского городского совета приняты изменения в Городскую целевую программу развития электротранспорта Одессы на 2016-2018 гг.

Как отметил директор коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, изменения коснутся обновления подвижного состава и источников финансирования Программы. Финансовые результаты прошлого года позволяют коммунальному предприятию увеличить затраты на развитие за счет собственных средств на 21 млн. гривен и, соответственно, снизить нагрузку на городской бюджет.

Опираясь на положительный европейский опыт, КП «ОГЭТ» планирует внедрить в 2017 году новый вид транспорта - электробусы.

По завершению периода апробации и учета всех замечаний будет решаться вопрос о возможности приобретения большей партии электробусов.

Также в 2017 году будут приобретены 10 новых кузовов для проведения модернизации трамваев силами КП «Одесгорэлектротранс». С учетом выпущенного на маршрут в конце января нового модернизированного трамвая в 2017 году трамвайный парк пополнится 11-ю модернизированными трамваями с частично низким уровнем пола.

Кроме того, планируется приобрести спецтехнику для устранения аварийных и нестандартных ситуаций на линии.