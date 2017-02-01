Максим Степанов потребовал до начала курортного сезона повести паспортизацию всех без исключения пляжей Одесского региона

В ходе выступления в помещении главного управления ГСЧС в Одесской области он поставил задачу паспортизировать все места массового отдыха, вне зависимости от того, находится они аренде или нет.

При этом он предупредил, что чиновники, которые не обеспечат выполнения поставленной задачи, будут привлечены к ответственности.

По данным руководства регионального управления ГСЧС, в минувшем сезоне из семидесяти трех пляжей области прошли паспортизацию только пятьдесят один.

Наихудшая ситуация сложилась в Белгороде-Днестро вском, Килийском и Татарбунарском районах.

Напомним, что помимо установки спасательного поста и ограждения территории, процедура паспортизации включает в себя еще обследование и очистку прибрежной акватории. Ведь зачастую причиной травмирования отдыхающих становится находящаяся на дне арматура и строительный мусор