План Маршалла для Украины по видению Владимира Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочего визита в Брюссель заявил, что еще в 2014 году Евросоюз и доноры предложили Украине план, аналогичный плану Маршалла. В феврале 2015-го планировалась большая донорская конференция для его обсуждения. Гройсман, будучи вице-премьером в правительстве Яценюка, совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась, и не были приняты ожидаемые решения.

«Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, — это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены, — сказал Гройсман.

Напомним, план Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинут в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали США и 17 европейских стран. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила около 13 млрд. долларов, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд.), Францию (2,5 млрд.), Италию (1,3 млрд.), Западную Германию (1,3 млрд.), Голландию (1 млрд.). При этом американцы, в качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава правительств этих стран. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было. Позже План Маршалла был применён также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии.