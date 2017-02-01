МВФ: «Власти Украины согласились с необходимостью пенсионной реформы»

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс в ходе брифинга в четверг, 9 февраля, заявил: «Власти Украины согласились с необходимостью пенсионной реформы, чтобы обеспечивать лучшие пенсии и снижение бюджета Пенсионного фонда, чтобы пенсионная реформа была понятнее, прозрачнее. Один из способов достижения цели — увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа».

Вице-премьер Украины Павел Розенко, комментируя заявление Райса, подчеркнул, что пенсионная реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. «Пенсионный возраст на Украине подниматься не будет! Точка», — написал он в Facebook.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщал, что из-за того, что МВФ настаивает на повышении в стране пенсионного возраста, Украину ждет шоковая пенсионная реформа. Но это необходимый шаг.

Издание «Украинская правда» уточняет, что подробности грядущей реформы сообщались на правительственном портале: планируется отменена всех надбавок, проведение пересмотра пенсий по инвалидности. После окончания реформы только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. Законопроект планируют внести на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года, в силу он может вступить в июле. Почти сразу после публикации сообщение о реформе с правительственного портала было удалено. Объяснить эту ситуацию в пресс-службах Кабинета министров и Министерстве социальной политики журналистам «Украинской правды» не смогли.

По материалам «Украинской правды»