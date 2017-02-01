Одесский муниципалитет справит новоселье уже нынешней осенью

Об этом рассказал журналистам городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, уже в ближайшее время там начнутся комплексные ремонтные работы, и уже осенью большая часть структурных подразделений мэрии переедет в специально подготовленные для этого помещения в обновленном здании бывшего завода «Краян».

Там же будет открыт центральный офис Административных услуг.

Причем чем быстрее муниципальные управления и департаменты справят новоселье, тем скорее они освободят нанимаемые ныне помещения в центральной части города что позволит начать экономить бюджетные средства.

Добавим, что по предварительной информации, прежние помещения городских структур планируется сдавать в аренду, чтобы постепенно «отбивать» потраченные на закупку нового здания и переезд финансы.

Напомним, что, по мнению городского головы Геннадия Труханова, переезд городских структур по новому адресу пойдет на пользу не только их сотрудникам, которые смогут работать в лучших условиях, но и посетителям. Ведь теперь все городские структуры будут сосредоточены в одном месте, в то время как до сих пор они разбросаны по всей центральной части города.