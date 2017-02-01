Арендаторов городской недвижимости следует обязать приводить в порядок фасады арендуемых им зданий

С такой инициативой выступил депутат горсовета Вадим Терещук.

По его убеждению, это позволить значительно ускорить приведение в порядок фасадов домов в центральной части города.

Однако, по мнению городского головы Геннадия Труханова, подобное решение было бы несправедливым.

«Если компания арендует первый этаж в 3-4 этажном доме, то было бы несправедливо требовать от нее привести в порядок фасад всего здания. К тому же это очень затратно и в одиночку арендатор может таких расходов просто не потянуть!»- считает мэр.

Поэтому он предложил решить вопрос по принципу т.с. «паевого участия» как компании-арендат ора, так и города.

Причем соотношение этого участия можно будет определять в каждом конкретном случае.