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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Арендаторов городской недвижимости следует обязать приводить в порядок фасады арендуемых им зданий

Категория: Новости


Арендаторов городской недвижимости следует обязать приводить в порядок фасады арендуемых им зданий

С такой инициативой выступил депутат горсовета Вадим Терещук.

По его убеждению, это позволить значительно ускорить приведение в порядок фасадов домов в центральной части города.

Однако, по мнению городского головы Геннадия Труханова, подобное решение было бы несправедливым.

«Если компания арендует первый этаж в 3-4 этажном доме, то было бы несправедливо требовать от нее привести в порядок фасад всего здания. К тому же это очень затратно и в одиночку арендатор может таких расходов просто не потянуть!»- считает мэр.

Поэтому он предложил решить вопрос по принципу т.с. «паевого участия» как компании-арендатора, так и города.

Причем соотношение этого участия можно будет определять в каждом конкретном случае.



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