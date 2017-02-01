20-миллионная сделка ««Укрзализныци» по закупке бракованных запчастей

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила факт поставки неликвидных запасных частей к поездам государственного предприятия «Укрзализныци». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установили, что руководство одного из структурных подразделений государственного предприятия «Укрзализныци» заключило договора на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты этих предприятий сознательно поставили комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что значительно снижало срок их эксплуатации. При этом чиновники ГП «Укрзализныци» со своей стороны не обеспечили проверку качества товара. Закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время перевозок.

Оперативники СБУ и ГПУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих. На данный момент неликвидная продукция опечатана.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).