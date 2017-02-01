Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)

С 15 января в Одессе проходит отбор финалистов ежегодной премии «Творча молодь Одещини». В этом году премия проводится в 27 номинациях. Организаторами было принято 650 заявок. Желание участвовать в премии изъявили более полутора тысяч человек – творческая молодежь Одессы и области в возрасте до 35 лет.

В четверг, 9 января, жюри проводило конкурсный отбор в номинациях «Вокалист», «Вокалистка» и «Музыкальный коллектив». Были просмотрены более 60 участников. Одни из них – молодой коллектив «Одеськи зирки», которым руководит музыкант и композитор Виолетта Медведева.

«Наше трио было создано около года назад. Пришлось прослушать немало людей, чтобы сделать правильный выбор. У Оксаны камерный голос, она поет в храме, заканчивала училище как пианистка. Назар учится на кафедре вокала в музыкальной академии имени Неждановой», - рассказывает Виолетта Медведева.

Виолетта также занимается организацией благотворительных концертов. Свои музыкальные произведения она пишет в стиле украинской лирической песни, украинских романсов, русской народной песни, современной эстрадной русской песни. Для участия в премии трио подготовило лирическую украинскую песню.

«Сначала мы прошли предварительный этап. Необходимо было прислать не только записи своих исполнений, но также дипломы, награды, информацию о своих достижениях. Все это учитывалось»,

- рассказывает Виолетта Медведева.

Организатором премии является молодежная организация «ЛАЙТ». Проводится премия при поддержке председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и департамента образования и науки Одесского городского совета.

«В этом году в конкурсе представлено достаточно много людей, и поэтому мы решили усилить состав жюри. Каждую номинацию оценивают от пяти человек в жюри»,

- поделился пресс-секретарь молодежной организации «ЛАЙТ» Сергей Жук.

По его словам, 22 февраля в Одесской филармонии будут озвучены имена победителей и состоится награждение. В каждой номинации будет выбрано по одному победителю и по 4 лауреата.