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Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)

Категория: Новости / История и культура


Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)

С 15 января в Одессе проходит отбор финалистов ежегодной премии «Творча молодь Одещини». В этом году премия проводится в 27 номинациях. Организаторами было принято 650 заявок. Желание участвовать в премии изъявили более полутора тысяч человек – творческая молодежь Одессы и области в возрасте до 35 лет.

В четверг, 9 января, жюри проводило конкурсный отбор в номинациях «Вокалист», «Вокалистка» и «Музыкальный коллектив». Были просмотрены более 60 участников. Одни из них – молодой коллектив «Одеськи зирки», которым руководит музыкант и композитор Виолетта Медведева.

«Наше трио было создано около года назад. Пришлось прослушать немало людей, чтобы сделать правильный выбор. У Оксаны камерный голос, она поет в храме, заканчивала училище как пианистка. Назар учится на кафедре вокала в музыкальной академии имени Неждановой», - рассказывает Виолетта Медведева.

Виолетта также занимается организацией благотворительных концертов. Свои музыкальные произведения она пишет в стиле украинской лирической песни, украинских романсов, русской народной песни, современной эстрадной русской песни. Для участия в премии трио подготовило лирическую украинскую песню.

«Сначала мы прошли предварительный этап. Необходимо было прислать не только записи своих исполнений, но также дипломы, награды, информацию о своих достижениях. Все это учитывалось»,
 - рассказывает Виолетта Медведева.

Организатором премии является молодежная организация «ЛАЙТ». Проводится премия при поддержке председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и департамента образования и науки Одесского городского совета.

«В этом году в конкурсе представлено достаточно много людей, и поэтому мы решили усилить состав жюри. Каждую номинацию оценивают от пяти человек в жюри»,
- поделился пресс-секретарь молодежной организации «ЛАЙТ» Сергей Жук.

По его словам, 22 февраля в Одесской филармонии будут озвучены имена победителей и состоится награждение. В каждой номинации будет выбрано по одному победителю и по 4 лауреата.

Галерея

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Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
Продолжается отбор на конкурс «Творча молодь Одещини 2017» (фото)
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