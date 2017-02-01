Воспитанники БФ «Дорога к дому» стали участниками социальной программы УМП (фото)

Активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова взяли шефство над юными воспитанниками БФ «Дорога к Дому».
В рамках социальной деятельности партии для ребятишек Одесского благотворительного фонда «Дорога к Дому» было организовано посещение Биопарка, просторно раскинувшегося на окраине города. Открывшись в июне прошлого года, он сразу стал любимым местом отдыха и досуга горожан.
Эта незабываемая поездка с посещением Биопарка стала возможной благодаря активному содействию «Украинской морской партии», народного депутата Украины Сергея Кивалова и депутата Одесского городского совета Алексея Кисловского.
Школьникам доставило огромное удовольствие общение с представителями дикой фауны: волками, лисами жирафом, обезьянами. Правда, медведя выманить из теплого жилища не удалось: он сейчас в спячке и до весны не покажется в своем вольере. Но зато ребятам посчастливилось принять участие в кормлении львов и тигров и сфотографироваться на память с дружелюбными ламами, карликовыми баранами, шаловливыми лемурами. Словом, впечатлений – море.
Благотворительный фонд «Дорога к дому», бессменным руководителем которого является Сергей Игоревич Костин, отметил свое 20-летие. Но ребят, нуждающимся в его опеке, меньше не становится. Сегодня в БФ уже два центра для дошкольников, на ул.Софиевской и на ул. Лазарева, где они проводят весь день. Это дети из многодетных и неполных семей, дети переселенцев, всего около 50 человек. С ними работают воспитатели, педагоги и психологи.
Психолог фонда Ольга Алексеева рассказала:
Ребята школьного возраста, порядка 35 человек, пребывают круглосуточно в детском центре БФ под названием «Большая семья». Все они посещают находящуюся неподалеку школу № 105. А после школы с увлечением занимаются в велокружке. Здесь с благодарностью берут поломанные велосипеды, поскольку они очень дороги сейчас. Собрать, разобрать, отремонтировать выброшенный кем-то велосипед, – юным участникам велокружка вполне по плечу. Дело это не только полезное, но и увлекательное, ведь ребята часто отправляются в велопоходы, участвуют в турнирах.
У детей должно быть счастливое детство несмотря на любые сложности и трудности, в которых оказались родители, общество и страна. И любая помощь, или пожертвование для БФ «Дорога к Дому» не лишние.
Программа по социальной и психологической адаптации детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников из интернатов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей успешно работет уже более 10 лет. В этот раз участниками целевой программы, разработанной по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова, стали воспитанники фонда «Дорога к Дому».
Ребята уже успели посетить Юридическую академию: в дни празднования Нового года они были приглашены на елку. Новогодние представления там всегда особенные: зимние забавы, выступления артистов и дрессированных животных, концерт под елкой и разумеется, вкусные подарки.
Посещение Биопарка стало первым, но не последним для ребят БФ «Дорога к Дому». Как только потеплеет, туда повезут и малышей.
В конце февраля, едва откроется дельфинарий на Ланжероне, детей ожидает выступление дельфинов.
Кроме того, в фонде на Софиевской получил развитие проект под названием «Уличный футбол». Ребята создали свою команду, назвали ее «Домовенок», и участвуют в турнирах. В прошлом году «домовята» даже побывали на выездных соревнованиях в Киеве и в Южном. Вот только проблема с площадкой для занятий футболом. Но представители Украинской морской партии пообещали помочь юным спортсменам и предоставить спортивный зал для тренировок.