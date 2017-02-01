Воспитанники БФ «Дорога к дому» стали участниками социальной программы УМП (фото)

Активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова взяли шефство над юными воспитанниками БФ «Дорога к Дому».

В рамках социальной деятельности партии для ребятишек Одесского благотворительного фонда «Дорога к Дому» было организовано посещение Биопарка, просторно раскинувшегося на окраине города. Открывшись в июне прошлого года, он сразу стал любимым местом отдыха и досуга горожан.

Эта незабываемая поездка с посещением Биопарка стала возможной благодаря активному содействию «Украинской морской партии», народного депутата Украины Сергея Кивалова и депутата Одесского городского совета Алексея Кисловского.

Школьникам доставило огромное удовольствие общение с представителями дикой фауны: волками, лисами жирафом, обезьянами. Правда, медведя выманить из теплого жилища не удалось: он сейчас в спячке и до весны не покажется в своем вольере. Но зато ребятам посчастливилось принять участие в кормлении львов и тигров и сфотографироваться на память с дружелюбными ламами, карликовыми баранами, шаловливыми лемурами. Словом, впечатлений – море.

Благотворительный фонд «Дорога к дому», бессменным руководителем которого является Сергей Игоревич Костин, отметил свое 20-летие. Но ребят, нуждающимся в его опеке, меньше не становится. Сегодня в БФ уже два центра для дошкольников, на ул.Софиевской и на ул. Лазарева, где они проводят весь день. Это дети из многодетных и неполных семей, дети переселенцев, всего около 50 человек. С ними работают воспитатели, педагоги и психологи.

Психолог фонда Ольга Алексеева рассказала:



– Наши дети занимаются музыкой, рисованием, танцами и даже гончарным искусством. Кроме того, мы взяли под опеку и целые семьи. На улице Красной в Лузановке есть центр для переселенцев, там наши сотрудники ведут занятия и консультации.