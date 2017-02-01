Турция может позволить украинцам въезд на свою территорию по внутренним паспортам

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин по результатам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Могу сказать, что мы начали серьезный разговор об этом нашими турецкими друзьями, возможно, это заработает в ближайшее время",

– заявил Климкинв эфире "Право на власть". Министр отметил, что рассчитывает на скорейший результат в переговорах, однако не может назвать точных дат.

Кроме того, он рассказал, что с Беларусью тоже "речь идет о возможности пересечения границы по внутренним карточкам-паспортам", сообщает "РБК-Украина".