В Одессе задержали бандитов с 2,5 млн. грн в сумке (фото)

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, в тесном взаимодействии с сотрудниками спецподразделения «КОРД» и представителями пограничной службы задержали с поличным пятерых мужчин, подозреваемых в совершении кражи из офиса одесской фирмы. С места преступления злоумышленники похитили около двух с половиной миллионов гривен, валюту, золотые изделия и оргтехнику.

Нападавших правоохранители задержали с поличным - во время совершения преступления. Задержанными оказались иностранцы в возрасте от 26 до 36 лет.

В ходе осмотра автомобиля «Мазда», на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 3 радиостанции, мешки, предназначенные для перевозки больших сумм денег, где находились 2 394 000 гривен, 2 480 долларов США, 635 евро, ноутбуки и золотые ювелирные изделия.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленники задержаны.

По данному факту начато уголовное производство по ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Всем правонарушителям избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 миллионов гривен. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Проверяется их причастность к совершению разбойных нападений на банковские учреждения.