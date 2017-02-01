Оппозиционный блок выступил в поддержку европейских принципов по расширению прав громад

Оппозиционный блок системно выступает за внедрение в Украине реальной децентрализации, основанной на лучших мировых практиках. Необходимо создать возможности для развития областей, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций и нормализации жизни людей. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

«Украинцы негативно оценивают деятельность центральной власти, которая в течение уже почти трех лет разрушает экономику, лишила миллионы человек работы, колоссально повысила тарифы и цены, сделала людей нищими.

Отсутствие реальных шагов по восстановлению мира, тотальная коррупция центральных органов власти, непрозрачное формирование и принятие государственного бюджета, которое не учитывает потребностей регионов – это реальность, с которой громады не хотят мириться.

Местная власть пытается удержать ситуацию и защитить людей. Однако зачастую эти усилия блокируются центральными органами власти, которые, несмотря на громкие заявления о децентрализации, продолжают удерживать контроль над финансовыми потоками и реальными рычагами управления.

Пример этого – нежелание центральной власти прислушаться к принятым местными советами мораториям на повышение тарифов. Несмотря на протесты, тарифы на коммунальные услуги были колоссально подняты без учета реальных возможностей людей платить за них. Результат - социальное напряжение в обществе. Стремительно растет задолженность, участились случаи лишения людей жилья за долги.

В таких условиях, для того, чтобы защитить людей и сохранить единство страны, местные советы выступили с предложением четко разграничить полномочия местной и центральной власти. Эту инициативу о заключении договоров о разграничении полномочий с центральной властью уже поддержали большое количество местных советов разных уровней по всей стране. Среди них – восемь областных советов: Ивано-Франковский, Житомирский, Кировоградский, Одесский, Хмельницкий, Закарпатский, Полтавский и Киевский. Решения о поддержке принимают городские и районные советы.

Оппозиционный блок считает эту инициативу программной и выступает за ее включение в Стратегию децентрализации, которую отстаивает наша политическая сила.

Перераспределение полномочий должно быть реальным и сильным, нести положительный финансовый, экономический и гуманитарный эффект для регионов. Этого действительно хотят люди.

Внедрение базовых принципов децентрализации обеспечит также то, что не будет доминирования одной части страны над другой – интересы всех регионов будут учитываться.

Оппозиционный блок остается верен своим базовым принципам: Украина разная, но она у нас одна – наша Родина. Необходимо искать и внедрять лучшие практики управления для того, чтобы восстановить мир, обеспечить единство страны, дать людям стабильную работу и качественную социальную защиту», - отмечается в заявлении партии.