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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Украине кредиты выдают только 15 банков

Категория: Новости

В Украине на сегодня действуют около 100 банков, при этом кредитование осуществляют не более 15 финучреждений.

"Кредиты выдают три государственных банка, четыре-пять банков с иностранным капиталом и два-три с украинским",
 — рассказал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Кроме того, согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в 2016 году банковские портфели по большинству видов кредитов продолжали сокращаться. Наибольшее падение отмечено в сегменте кредитования населения.

"В 2016 году банки фактически новые кредиты не выдавали. Кредиты получали только госмонополии, и то немного – крупные аграрные компании",
— отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко


Источник: Апостроф



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