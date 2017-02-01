В Украине кредиты выдают только 15 банков

В Украине на сегодня действуют около 100 банков, при этом кредитование осуществляют не более 15 финучреждений.

"Кредиты выдают три государственных банка, четыре-пять банков с иностранным капиталом и два-три с украинским",

— рассказал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Кроме того, согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в 2016 году банковские портфели по большинству видов кредитов продолжали сокращаться. Наибольшее падение отмечено в сегменте кредитования населения.

"В 2016 году банки фактически новые кредиты не выдавали. Кредиты получали только госмонополии, и то немного – крупные аграрные компании",

— отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко