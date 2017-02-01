Фантомы революции

«…В Бахмуте ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с «титушками-антиблокадниками» Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа. Продолжается драка. Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе», – экс-боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко.

«Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну, вы получите крови. Пока не захлебнетесь», – резюмирует Шевченко.

Очевидно, что мы имеем дело с откровенно пропагандистским текстом, составленным в расчете на бездумное эмоциональное потребление. А мы все-таки попытаемся поразмышлять.

Что сразу бросается в глаза, так это язык вражды, где силы правопорядка дегуманизируются и именуются не иначе, как «стая шакалов», которых и пристрелить не жалко. Правонарушители же, получают от автора текста крайне положительную оценку, именуются патриотами и даже героями! При этом так и неясно – кто же на самом деле ехал в автобусах. Из роликов, представленных «активистами», тоже этого не видно. Далее автор, поднимая градус своего памфлета, переходит к прямым угрозам в адрес Президента и настойчиво предлагает ему «захлебнуться в крови».

Кто все эти люди, отрицающие право государства на насилие? Отрицание указанного права, как известно, напрямую разрушает основы государственности. На ролике мы видим со стороны конфликтующих – нардепа Семена Игоревича Семенченко, в миру – Константина Игоревича Гришина. Этот человек зачем-то скрывает свое настоящее имя и фамилию, отчество, по законодательству, сменить нельзя.

Эта «темная лошадка» представляет не менее «темную» политсилу со странным названием, вызывающим непристойные ассоциации – «Самопомич».

Вот здесь я бы остановился поподробнее.

«Самопомич», основанная мэром Львова Андреем Садовым, стала парламентской партией в результате «революции достоинства». Эта политсила «новых лиц» дерзко заявляла, придя в большую политику, что поведет Украину по пути реформ. Но вот беда! От самудовлетворения ничего не родится, так и «Самопомич» породить ничего не смогла! Зато наносить вред стране – у них получается вполне неплохо. «Не было бы «Самопомочи», давно бы уже минские договоренности были бы реализованы» – признается в эфире 112.ua Андрей Садовый.

Обещание «Самопомочи» – «возьми и сделай», придуманное лукавыми политтехнологами, заранее снимает с этой политсилы всякую ответственность. Ну это же вы, дорогие украинцы, не взяли и не сделали? «Самопомич»-то тут причем?

И пусть на меня не обижаются представители «Самопомочи», дело не только в их партии – «имя им легион». Это просто удачный пример очередного фантома, порожденного революцией и пожирающего будущее нашей страны.

Подводя итог вышесказанному, мы имеем парадоксальную ситуацию, когда в стране идет война всех против всех, на политической арене, включая парламент, действуют «волки в овечьей шкуре», тщательно скрывающие свои истинные намерения.

Может, хватит надеяться на «новые лица», может, пора судить по делам?