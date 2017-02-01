Флагман украинских ВМС идет на модернизацию

Флагманский корабль украинского военно-морского флота «Гетман Конашевич-Сагайдачный» будет существенно модернизирован. Как сообщает ИА «Думская, со ссылкой на штаб ВМСУ, на реконструкцию корабля будет направлено 91 миллион гривен.

На флагмане, в первую очередь, собираются обновить систему управления огнем и усовершенствовать ракетное вооружение.

Напомним, что Украина является одной из очень немногих морских держав Старого и Нового Света, флагманом военно-морского флота которой является не авианосец, линкор или крейсер, а фрегат. Который , по артикулу, даже на эскадренном уровне относится к кораблям сопровождения.