Проведение реконструкции французского бульвара является насущной необходимостью

Как рассказал журналистам городской голова Геннадий Труханов, из-за нескольких разгулов стихии число зеленых насаждений на бульваре значительно сократилось. Состояние знаменитой брусчатки так же не отвечает требованиям. А отсутствие ливневой канализации приводит к тому, что даже после относительно небольшого дождя французский бульвар оказывается затопленными.

Однако мэр пообещал, что к проектам реконструкционных работ подойдут со всей ответственностью, и к ним будут привлечены ведущие международные профессионалы. Ведь Французский бульвар является одной из жемчужин Одессы. Поэтому никакие работы не будут начаты без проведений общественных слушаний.

Поэтому Геннадий Труханов попросил одесситов не поддаваться на провокации, к которым прибегают нечистоплотные политики, в том числе и те, которые не имеют никакого отношения к Одессе.