С Бандерой Украина в Европу не войдет!

Такое жесткое заявление сделал в ходе интервью «польскому радио» лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинский.

По его словам,

«…украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков!»

Он напомнил, что польский Сейм признал события 1942-1943гг. на Волыни геноцидом против населения Второй Речи Посполитой, причем главную роль в проведении акций уничтожения польского населения , по мнению Ярослава Качинского , играли активисты руководимой Степаном Бандерой ОУН-УПА.

Поэтому чествования Степана Бандеры и его приспешников нынешними украинскими властями Ярослав Качинский считает, по меньшей мере, аморальным и недопустимыми с точки зрения европейских ценностями.

При этом он четко дал понять, что в случае продолжения подобной политики Украина может лишиться польской поддержки в вопросах ассоциации с Евросоюзом.

А принимая во внимание, что хотя Ярослав Качинский не занимает никаких государственных постов, однако принимая во внимание, что представители ведомой им партии занимают все(!) руководящие посты в государстве - Президента, премьер-министра , а так же имеют большинство в Кабмине и Парламенте, его позиция может стать руководством к действию для всей политической машины современной Польши.

Разумеется, столь жесткое и однозначное заявление не могло не вызвать гнева и возмущения в рядах украинских националистов, для которых светлый образ Степана Бандеры разросся до статуса «наше все», сравнявшись таким образом, с образом Тараса Шевченко.

И громче всех свои гнев и возмущение выразил один из лидеров ВО «Свобода» нардеп Андрей Ильенко.

По его словам, деятельность Степана Бандеры по степени жесткости и общественной опасности не идет ни в какое сравнение с лидером Польши в межвоенный период Юзефом Пилсудским.

Который не только в годы бурной молодости участвовал в терактах, подготовке политических убийств и даже в подготовке покушения на Александра Третьего.

А затем, возглавив возрожденное польское государство в конце 1918 года, уничтожил Западно-Украинск ую народную республику, а потом договорился с большевиками о разделе территории Украины и Белоруссии.

Потом, проведя в 1926 году государственный переворот и введя авторитарный режим, проводил на территории Украины карательный режим санаций и пацификации, а в 1934 году заключил договор с Гитлером. Который годом позже лично приехал на похороны Начальника польского государства.

Бандера же, хоть и так же занимался акциями прямого действия против политических противников, якобы «…с Гитлером и Москвой ни в какие отношения не вступал и на чужие земли не зарился!»

Так почему же Польшу с Пилсудским в Европу приняли, а Украину с Бандерой - нет? –задается вопросом Андрей Илиенко.

Ну что тут скажешь. В одном автор, похоже, прав. «В порочащих связях Советами» Степан Бандера и вправду пока не замечен.

Но вот что же до остального…

Во-первых, по степени цинизма акции Бандеры не идут ни в какое сравнение не только с Пилсудским, но и подавляющим большинством других политических деятеле межвоенной Европы.

За исключением, разве что , Адольфа Гитлера, и лидера хорватских усташей Анте Павелича.

Поскольку другие боролись с врагами своих народов или просто отвечали «ударом на удар2.

А вот Степан Бандера направлял удар не только против врагов украинской нации, но и польских и украинских политиков, которые хотели ослабить напряжение и конфронтацию между польским и украинским населением.

Наглядным примером является организованное Степаном Бандерой убийство весной 1934 года министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Якобы в качестве отмщения за проведение акций по пацификации (ополячивания) на украинских землях, одной из которых он якобы руководил в 1930 году.

Однако, став министром, Бронислов Перацкий начал предпринимать меря для сглаживания противоречий и отмены ограничений для этнических украинцев. По мнению многих экспертов, именно это стоило ему жизни. Поскольку Бандера со товарищи увидели в этом опасность для своих позиций в украинской среде.

Кстати, именно после убийства Перацкого Лига наций впервые приняла международные меры по борьбе с терроризмом. Таким образом, именно Степан Бандера, а не Пилсудский одним из первых был признан международным террористом.

Теперь насчет связей с Германией и «заривания» на чужие земли.

Увы, в отличие от соглашений с советами, здесь уши украинских националистов не скрыть никакой шапкой. Достаточно вспомнить содержание Акта восстановления Украины 1 июля 1941 года за авторством ближайшего соратника Степана Бандеры Ярослава Стецько, где прямо говорилось, что «…Украинское государство будет тесно связано с Германией под руководством Адольфа Гитлера, создающей новый порядок в Европе!»

А по поводу захватов чужих земель, то на это счет очень четко говориться в украинской военной доктрине националиста и тоже соратника Степана Бандеры Михаила Колодзинского

«…мы хотим не только обладать украинскими городами, но и топтать вражеские земли, на их развалинах отдавать салют украинской империи. Хотим выиграть войну, жестокую войну, которая сделает нас хозяевами Восточной Европы!»

Красноречиво, ничего не скажешь! И весьма показательно…

При всей жесткости политического курса Юзефа Пилсудского за ним и его сподвижниками таковых перлов откровения все же не водилось.

Но главное, что при всей неоднозначности своих поступков Юзеф Пилсудский безусловно сыграл решающую роль в воссоздании польского государства, которого не было на картах мира почти полтора века. При этом по ходу дела не только покончил с ЗУНР, но и нанес военное поражение советской России и раздвинул границы польского государства настолько далеко за пределы этнических польских земель, ограниченных в 1920 году т.н. «линией Керзона», что период его правления получил название Второй Речи Посполитой.

Стоит ли удивляться, что столь успешный государственник и политик пользовался уважением не только друзей, но и исконных врагов польской государственност и. В частности, того же Адольфа Гитлера, который не только приехал на похороны маршала, как упомянул Андрей Илиенко, но и выставил военный караул у его мавзолея после захвата Польши в 1939 году.

Другими словам, при некоторой схожести действий в начальный период деятельности, Юзеф Пилсудский смог добиться победы практически во всех своих начинаниях, и вошел в историю Польши, как великий политический деятель и создатель государства.

А Степан Бандера, как проигравший дело своей жизни политический террорист, борьба за идеи которого не только закончилась полным фиаско, но и стоила жизни сотням тысяч людей. Причем большинство из которых составили те самые украинцы, за счастье которых он, по мнению нынешних националистов, так горячо боролся. И которого, кстати, считали раскольником и вредителем даже многие украинские националисты, прямо обвиняя его в развале до того единой ОУН.

Поэтому Польшу с Пилсудским взяли в Европу. Поскольку не взять ее туда или взять без Пилсудского было невозможно.

То ли дело с нашей Украиной. Ее-то и без Бандеры в Европе не очень-то хотят видеть, опасаясь захлебнуться в новой волне мигрантов и разориться на ее содержании. А уж с Бандерой…

Особенно принимая во внимание, что главным евролоббистом для Украины выступала как раз Польша.

Так что именно от ее позиции во многом зависит наше евробытие не только в обозримой, и в отдаленной перспективе.

Поэтому сравнивать Бандеру с Пилсудсим, конечно, можно, но вот мысль уравнивать их может прийти только ну в очень национально озабоченную голову.