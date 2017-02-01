Валерий Локайчук: Не все старое - плохое, давайте строить у себя то, что мы хотим

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников Круглого стола.

По итогам года: страна деградирует, госуправление деградирует, институты разрушены, страна готова к оккупации, идеологической, финансовой и любой другой. Планов развития страны нет и не известно, как будет дожит этот год. Правительство страны не знает, что с ним будет уже этой осенью. Украина давно не субъект, она объект, тушка которую будут делить или не делить. По Украине будут принимать решение США, Европа, Россия, КНР решение будет принято уже этой осенью. Сможет Украина доказать свой проект – хорошо.

Что бы люди могли жить, молодежь не разъезжалась, мы должны создавать условия для жизни здесь, у нас. У нас сейчас принята масса законов не соответствующих конституции Украины – мы их можем не выполнять, если они нам мешают.

По данным Зинченко у нас в области 46% безработных, как мы им создадим рабочие места?

Необходимо создать экспертный совет при главе ОГА, через который мы можем продвигать решения выгодные нашему региону.

Банковская система страны разрушена, а 40% собственности заводов арестовано старыми банками.

Надо проинвентаризировать те проекты, которые мы не реализовали, отсмотреть, что бы могли запустить, менять законодательство, если нам законы мешают, защищать свои интересы и давить на власть.

По анализу Академии Наук Украины, потери Украины после отказа от российских рынков составило более 30 млрд долларов, но мы еще можем многое собрать.

Город без области не проживет, нам необходима агломерация, нам необходимо расти.

В будущем Украина будет строиться из регионов – больших агломераций – миллонников.