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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Василий Васильковский: В 2016 году олигархи находящиеся у власти сделали нашу страну беднее на 40 млрд долларов США

Категория: Новости / Политика

Василий Васильковский: В 2016 году олигархи находящиеся у власти сделали нашу страну беднее на 40 млрд долларов США

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и  основные тезисы выступлений участников Круглого стола.

За прошедший год государственный долг стал равняться 1 триллиону 927 млрд грн, это равняется 83% от ВВП страны при этом, в бюджетном кодексе записано, что верхняя граница государственного долга не должна превышать 60% от ВВП.

Внешний долг за 2016 год вырос на 7,2 млрд долларов США.

В 2016 году олигархи находящиеся у власти сделали нашу страну беднее на 40 млрд долларов США

За все 25 лет независимости все правительства Украины накопили госдолг в размере 270 млрд грн, а только за  2016 год правительство Гройсмана умудрилось увеличить госдолг еще на 300 млрд грн!

Об экспорте: отрицательный торговый баланс в 2016 году составил 4,5 млрд долларов, в 2015 году - 16 млрд долларов.

Отрицательное сальдо торгового баланса Украины за  два последних года составил 21 млрд. долларов США это говорит о том, что существующие рынки не обеспечивают Украине достаточный объем экспорта. Необходимо возвращаться на рынки, на которых у нас было положительное сальдо торгового баланса. Это исторически сложившиеся рынки стран постсоветского пространства.

Только полное переформатирование существующей власти! Ни Верховная рада, ни Кабинет министров Украины не в состоянии руководить страной. Нет концепции инвестиционного развития страны, где бы были определены приоритеты развития отраслей экономики.

Авантюра с санкциями против России, запущенная администрацией Обамы из США, привела к тому, что Российская федерация начала процессы реального импортозамещения, построено более 200 новых крупных современных заводов, тогда как Украина потеряла рынки, приносившие стабильный доход нашей экономике.

 

 

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