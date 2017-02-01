В Одессе избит представитель Оппоблока Феликс Сигал

Около 21.00 в пятницу в Одессе на стоянке возле своего дома на поселке Котовского был жестко избит глава Раздельнянского районного совета, руководитель Раздельнянской районной организации Оппозиционного блока Феликс Сигал.

На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно-мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Коллеги по работе и однопартийнцы Феликса Сигала связывают совершенное нападение исключительно с активной политической и грамотной хозяйственной деятельностью на посту главы Раздельнянского совета и районного лидера Оппозиционного блока.