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  • Дата: Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10

Полиция устанавливает личности бандитов, избивших Феликса Сигала

Категория: Новости / Происшествия

10 февраля в Суворовский отдел полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что около жилого комплекса «Острова» неизвестные избили мужчину, который впоследствии был  доставлен в одно из медучреждений. 

Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что пострадавший – Сигал Феликс Владимирович – глава Раздельнянскогорайсовета Одесской области. Около 21.00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, завладели сумкой,  где находились деньги, документы и личные вещи, после чего  скрылись с места происшествия на иномарке. Пострадавшему диагностированы ЗЧМТ, ушибленная рана головы, СГМ, перелом ребер. 

Информация о происшедшем внесена в ЕРДР по признакам  совершения  преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (разбой) УК Украины. 

В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором  с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления. Расследование находится на контроле у председателя Одесской облгосадминистрации и руководства ГУ НП  в Одесской области.


Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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