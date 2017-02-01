Полиция устанавливает личности бандитов, избивших Феликса Сигала

10 февраля в Суворовский отдел полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что около жилого комплекса «Острова» неизвестные избили мужчину, который впоследствии был доставлен в одно из медучреждений.

Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что пострадавший – Сигал Феликс Владимирович – глава Раздельнянскогорайсовета Одесской области. Около 21.00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, завладели сумкой, где находились деньги, документы и личные вещи, после чего скрылись с места происшествия на иномарке. Пострадавшему диагностированы ЗЧМТ, ушибленная рана головы, СГМ, перелом ребер.

Информация о происшедшем внесена в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (разбой) УК Украины.

В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления. Расследование находится на контроле у председателя Одесской облгосадминистрации и руководства ГУ НП в Одесской области.