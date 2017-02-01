В полиции объяснили, как не стать жертвой фишинговых сайтах

Фишинговые сайты часто «маскируются» под легальные сервисы: для пополнения мобильного, для осуществления денежного перевода с карты на карту, для получения онлайн-кредита на карту, для продажи авиабилетов и другие. На самом деле, мошеннические веб-ресурсы не предоставляют этих услуг. Фишинговые сайты создаются с одной целью - заставить пользователя оставить данные своей карты: пользователь вводит их в специальной платежной форме на мошенническом сайте. Услуги, которые обещает лже-сервис, не предоставляются, но данные карты пользователя уже были украдены.

Впоследствии мошенники используют эти данные для осуществления денежных переводов с карты пользователя.

Некоторые фишинговые сайты, которые предлагают сделать денежный перевод с карты на карту, воруют деньги с карты в реальном времени: подставляют номер карты мошенника вместо указанного номера получателя. В итоге, денежный перевод происходит, но деньги попадают на счет преступника.

Фишинговые сайты имеют ряд признаков, по которым их можно узнать:

- Это новый сайт, у которого отсутствует репутация (нет отзывов и другой информации о сервисе в Интернет).

- Сайт не зарегистрирован на домене национального уровня (.UA).

- Сайт создан недавно и зарегистрирован только на 1 год. Введите «whois.com \ whois \ название сайта» в поисковой системе, чтобы получить эту информацию.

- Данные никак не маскируют при вводе (легитимные сервисы обычно маскируют данные, например, с помощью «звездочек», или используют виртуальную клавиатуру).

Проверьте, нет ли веб-ресурса в черном списке мошеннических сайтов, который находится на сайте Ассоциации ЕМА (https://ema.com.ua/report-an-incident/black-list/). На этой странице вы найдете всю информацию о фишинговых сайтах и ​​список рекомендованных платежных сайтов.