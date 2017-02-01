Заявления Кабмина о росте ВВП в 2016 году - еще не повод для радости

Такое убеждение высказал известный одесский экономист, завкафедрой развития мирового хозяйства ОНУ именит Мечникова Сергей Якубовский.

Так, если верить официальной статистике, в 2016 году действительно зафиксирован рост ВВП на 2,5%. Однако это по сравнению с предыдущим 2015 годом, когда падение ВВП составило 13%.

А в 2014 году ВВП сократился на 10%. Таким образом, по мнению Сергея Якубовского, если сравнивать с 2013 годом - последним, когда в экономике Украины действительно отмечался экономический рост, то падение составило не менее 20%.

Единственная отрасль, где отмечена относительная стабильность – это сельское хозяйство. В2015 году падение производства составило 5%, и рост на 6% за прошлый год ситуацию уравновесил.

Причем в первую очередь не за счет каких-то достижений властей, а благодаря на редкость хорошему урожаю зерновых, собранного прошлой осенью. Поэтому если в нынешнем году ситуация будет не столь благоприятна, то и это хрупкое равновесие может нарушиться.