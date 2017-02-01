Сергей Мелащенко: Непрофессионализм губит страну быстрей, чем война!

- Мелащенко Сергей – экс – начальник Черноморского морского пароходства

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников Круглого стола.

Основные проблемы: Непрофессионализм игнорирование рекомендаций научного сообщества и утрата транзитного потенциала из за конфликта с Россией.

Непрофессионализм как раковая опухоль поразил все сферы народного хозяйства Украины и морехозяйственный комплекс не является исключением.

Рекомендации ведущих Украинских НИИ не принимаются во внимание Кабинетом министров при принятии важнейших государственных решений.

Транзитный потенциал Украины может быть реализован только после восстановления нормальных отношений с Российской федерацией, надо не возбуждать Россию, а искать точки соприкосновения!