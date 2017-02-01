Реформы для проформы? Над этим уже задумались в Европе

В Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Европы. На ней был рассмотрен ход демократических преобразований в Украине. Сессия отметила, что есть положительные сдвиги в ходе реформ. Однако недостаточно принимать законы. Важно – их реализовывать. А в этом плане Украине особо похвастаться нечем.

К примеру, Киев подал как свое достижение создание Национального Антикоррупционного Бюро и Национального Агентства противодействия коррупции, Антикоррупционной прокуратуры и других органов по борьбе с незаконными способами владения финансами. Но только совсем недавно началась проверка электронных деклараций, которые буквально шокировали всю Европу. Поскольку украинские декларанты показали такие состояния, что даже Международный Валютный Фонд задумался, стоит ли дальше кредитовать Киев, если у многих народных депутатов и высших чиновников долларов и евро больше, чем в ином коммерческом банке. Генеральная прокуратура Украины возбудила дела против девяти народных депутатов, подозревая их в неуплате налогов с задекларированных доходов. В частности, на прицел прокуроров попали Андрей Лозовой из Радикальной партии Олега Ляшко, Наталья Королевская из Оппозиционного блока, Борислав Розенблат из Блока Петра Порошенко. В то же время, другие народные депутаты, которые показали в электронных декларациях еще большие доходы, остались в стороне. Наверняка имеет место избирательный подход к проверке. К примеру, Андрей Лозовой мог чем-то не угодить Генеральному прокурору, а Наталья Королевская могла вызвать нарекания своими частыми поездками на Донбасс. Но вот появление в списке проверяемых Борислава Розенблата пока не находит объяснения. Имея миллионные доходы, этот бизнесмен, очевидно, не поделился ими с властями. К тому же, народный депутат от Блока Петра Порошенко вряд ли уплатил налоги полностью, чем и навлек на себя подозрение. Проверка электронных деклараций – это дело Национального Агентства противодействия коррупции. Однако Генеральная прокуратура опередила его. И вряд ли сделала это случайно.

Почти одновременно Петр Порошенко заявил о продаже своей конфетной фабрики в Липецке. Вероятно, мы еще узнаем об истинной причине капитуляции нашего Президента перед российскими налоговиками. Однако губернатор Липецкой области заявил, что конфетная фабрика будет запущена через несколько часов после ее остановки. Если на то последует распоряжение.

Международный Валютный Фонд, как выяснилось, даже в феврале не собирается рассматривать вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 1,3 млрд. долларов, хотя Петр Порошенко сообщил, что решение о кредитовании Украины якобы достигнуто.

Очевидно, Дональд Трамп уже начал действовать в плане оптимизации американских расходов. Желание американского Президента договориться с Путиным о взаимодействии против Исламской державы свидетельствует о том, что Украина в ближайшее время не входит в сферу его интересов. А следовательно и помощь Киеву уже не будет в прежних объемах. Трамп сосредоточил свое внимание на выводе из кризиса американской экономики и выступает против всемирной глобализации. Между тем лидер Китая Си Цзиньпин, напротив, выступает за ее усиление, о чем и заявил на бизнес-форуме в Давосе. Президент Порошенко тоже посетил этот форум, однако не сделал там никаких заявлений.

Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Европы указала Украине на ряд нерешенных проблем, среди которых – слабая борьба с коррупцией и имитация реформ вместо их проведения...

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