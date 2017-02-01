Пролетая над гнездом кукушки или История газовых буровых на Одесском шельфе

Обстрел украинского самолёта Ан-26

1 февраля транспортный самолет военно-морских сил Украины попал под обстрел во время тренировочного полета в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

Минобороны Украины подтвердило информацию о том, что в Черном море с «ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек» был обстрелян украинский военный транспортник Ан-26.

Речь идет о бывших вышках дочерней компании«Нафтогаз Украины» – «Черноморнефтегаза», расположенных на территории Одесского месторождения в 130 км от побережья Одесской области.

Экипаж украинского самолета не пострадал, и борт успешно приземлился в аэропорту своего назначения. После чего Минобороны были опубликованы фото, на которых зафиксированы 3-см отверстия на фюзеляже самолёта, по всей видимости – от пулеметных пуль. Министр обороны Степан Полторак также сообщил, что экипаж украинского самолета обнаружил «работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны».

По версии пресс-службы Черноморского флота РФ украинский самолет осуществлял провокационно низкий полет над буровыми платформами «Таврида» и «Крым-1»: «Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из сигнального пистолета».

Военная прокуратура Украины заявила в ответ: «Самолет АН-26 – это транспортник, а не боевой самолет. У него не было боевого груза, и он в принципе не предназначен для нанесения боевых ударов по объектам». Аргументы украинских военных экспертов о возможном столкновении с платформой были такими же ироничными: «Пилот же не идиот. Он прекрасно понимает, что если зацепит вышку на платформе, то ей ничего не будет, а самолет скорей всего упадет в море».

В итоге можно констатировать, что стороны конфликта обменялись очередными «обеспокоенностями».

В Минобороны России выразили протест украинскому атташе по поводу полетов украинского самолета. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, что в переданной военно-дипломатической ноте «особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные, так как по данным российской стороны, Ан-26 дважды облетел буровые платформы на сверхнизкой высоте».

В свою очередь военная прокуратура Украины заявила, что будет проводить расследование инцидента, результаты которого передадут в Международный криминальный суд.

Буровые платформы как очередные «кукушкины» дети Украины

Газовые месторождения, где произошел инцидент, расположены на шельфовой зоне между побережьем Одесской области и Крымом. Буровые вышки находятся практически равноудалённо – примерно в 130 км от Одесского побережья и в 150 км от Крымского полуострова.

До 2014 года там вели добычу несколько украинских стационарных газовых платформ и передвижных самоподъемных буровых установок. Именно последние получили название «вышки Бойко». Обе буровые установки – «Пётр Годованец» (B-312) и «Независимость» (B-319), были куплены в 2011 году на деньги «Нафтогаза» Украины. Объявленная стоимость каждой – $400 миллионов. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что через дочернюю фирму продала их «Нафтогазу» по $220 миллионов за вышку. Украинские СМИ назвали причастным к этой коррупционной схеме тогдашнего министра энергетики и окрестили буровые установки «вышками Бойко».

Самоподъёмная плавучая буровая установка «Пётр Годованец», названная в честь пионера нефтегазовой разведки на шельфе Чёрного моря, на момент начала работы была самой мощной вышкой в Черноморском регионе. Она обладала способностью пробурить на одном месте 12 скважин глубиной более 9 километров и продолжать добычу газа при шторме с 15-метровыми волнами.

Введение этих буровых в эксплуатацию позволило нарастить добычу газа на Черноморском шельфе в украинском секторе с 1,1 до 1,7 млрд кубометров в год.

По мнению экспертов, для удовлетворения потребностей Украины этого совершенно недостаточно. Однако, объём в 1,7 млрд кубометров в год в целом достаточен для удовлетворения всех потребностей Крымского полуострова. Вот почему газ с этих вышек никогда на материковую часть Украины не поступал, а использовался исключительно для территории АР Крым. Естественно, что российская сторона, оккупируя Крым «не забыла» и о шельфовых месторождениях.

Справедливости ради следует отметить, что хотя месторождение практически равноудалено от Одесского побережья и от Крыма, документально оно принадлежит исключительно морской экономической зоне Украины, так как находится в пределах так называемого «территориального моря» – 12-мильной зоны.

Россия же, которая настаивает на законности присоединения Крыма, утверждает, что и все упомянутые платформы принадлежат ей, как имущество национализированного в Крыму «Черноморнефтегаза». В марте 2014 года их взяли под контроль российские военные.

Как и полагается настоящей «кукушке», Украина, вернее её власть, проявили молчаливое равнодушие – ни Украинский флот, ни пограничная служба Украины сопротивления на тот момент не оказали.

В декабре 2015 года передвижные буровые вышки были перемещены в территориальные воды полуострова Крым. Перемещение буровых установок к побережью Крыма гендиректор теперь уже российского предприятия «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов объяснил «сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов». Передвижные буровые платформы тогда сопровождали сторожевой катер пограничной службы ФСБ России и ракетный катер Черноморского флота, отогнав по ходу турецкое судно, случившееся на пути перемещения.

Официальный Киев трактовал это событие как эвакуацию оборудования в преддверии судебных разбирательств о возмещении ущерба, которым в международных судах готовится дать старт «Нафтогаз» Украины.

Неприятные инциденты уже случались

При малейшем приближении любых плавсредств украинской Госпогранслужбы к буровым вышкам, путь им преграждают сторожевые корабли Черноморского флота РФ.

Последний подобный инцидент произошел в начале декабря 2016 года. Тогда военный прокурор Анатолий Матиос заявил о том, что российский ракетный катер «Р-109» заставил отойти от района буровых платформ украинский пограничный корабль. Российские СМИ неоднократно сообщали, что буровые установки охраняет фрегат «Пытливый».

Итоги неутешительны

Европейский суд по правам человека сейчас рассматривает иск Украины против России о признании незаконной оккупации Автономной республики Крым. В иске заявлены убытки, нанесённые в процессе аннексии и после неё, в том числе 4 000 хозяйственных субъектов, среди которых компания «Чорноморнафтогаз».

Во время аннексии Крыма Украина потеряла 15 месторождений нефти и газа, три перспективные площадки для разведки залежей, Глебовское подземное газохранилище, более 1 200 километров магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 судов и 4 плавучие буровые установки.

По заявлению «Нафтогаза» Украины, только в 2014 году из-за прекращения деятельности в Крыму компания потеряла 13,8 млрд. гривен. Стоимость утраченных активов на полуострове она оценивает в 15,7 млрд. гривен.

Отдельное судебное разбирательство потребуется для определения собственника самих залежей газа в Чёрном море. В соответствии с Конвенцией ООН по Международному морскому праву Украина и Россия могут претендовать на установление исключительной экономической зоны шириной до 370 километров от своего побережья. Ещё раз хочется отметить, что Одесское месторождение находится в 150 км от Крыма и в 130 км от Одессы.