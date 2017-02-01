Потемкинская закрыта. Зато теперь ее можно «добавить в друзья» (фото)

Совсем недавно еженедельник «Слово» рассказывал о той неоднозначной ситуации, которая возникла вокруг реставрации исторической одесской реликвии — Потемкинской лестницы. Прошло несколько недель — и сложилось все так, что уже можно говорить о «страстях по Потемкинской-2».

Казалось бы, все в порядке. Общественники высказали свои претензии к научно-производственному центру «Экострой», который проводит здесь работы, и к мэрии города, утверждая, что реставрация визитной карточки города иначе как разрухой не назовешь, после чего состоялась большая пресс-конференция руководителя «Экостроя» Владимира Суханова.



Чуть позже на Потемкинской стали происходить разные события — и страшные, и трагикомичные, а порой – просто удивительные.

На лестнице появился так называемый тепляк, то есть, передвижная палатка, позволяющая производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации и самих работ, и материалов. Сами работы по реконструкции также возобновились. И тут вдруг…

Одессу облетела леденящая сердце весть: под аркой Потемкинской лестницы обнаружили человеческие останки. Город ахнул. Стало известно: кости конечностей (на одной из них сохранился браслет), лопаток, таза и череп нашли коммунальщики, которые пришли убирать скопившийся там мусор.

Части обнаруженного скелета сразу отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Как потом дали предварительное заключение судмедэксперты, труп мог пролежать в нижней галерее лестницы от года до пяти лет. Части тела, по их мнению, скорее всего, принадлежали молодому мужчине. В областном полицейском ведомстве заявили: «Предварительно установлено, что следов насилия на выявленных фрагментах скелетированных останков нет. Назначено проведение соответствующих судебных экспертиз. Информация об указанном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается».

Как только возобновились работы на

Потемкинской, в Фейсбуке появилась страничка «Реставрация Потемкинской лестницы». На ней начали размещать информацию о выполненных, текущих и предстоящих этапах ремонтных работ. Также на странице будут публиковаться ответы на вопросы граждан, связанные с проведением реставрации одесской достопримечательности. Страничку можно «добавить в друзья», подписаться на информацию, которая на ней размещается. Потом даже можно похвастаться в кругу приятелей: «А я теперь дружу с Потемкинской лестницей!».

Как известно, проход по лестнице полностью не перекрывался даже в самый разгар реставрационных работ. А вот совсем недавно историческую лестницу все же полностью закрыли. Захотите сойти вниз или подняться по ней — не получится.

Официально в мэрии города пояснили, что закрытие — неизбежная мера, связанная «с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ».

Ранее работы на лестнице велись поэтапно, с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

Как сообщается, передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года: в этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Общественники, по-прежнему утверждающие, что с реставрацией лестницы далеко не все в порядке, приняли это известие не самым радостным образом: в установленном заборе стали появляться «дыры». Кстати, напомню, что посмотреть на Потемкинскую лестницу вы можете, не выходя из дома, в режиме онлайн, зайдя по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=TY9gpxdR5W8.

Неугомонные общественники созвали пресс-конференцию, где заявили, что организаторы работ на лестнице наносят ущерб творению Боффо, тем самым нарушая, по их мнению, сразу несколько статей Уголовного кодекса; поэтому они будут обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, активисты возмущены и тем, что лестницу закрыли сплошным забором, а не сеткой, которая позволяла бы видеть, «что там творится». Позже стало известно, что Приморский районный суд Одессы постановил «дело о Потемкинской» внести в Единый реестр досудебных расследований и сведения о нарушениях.

Ну что ж, теперь, ясное дело, последует суд. Вероятно, не один.

Так творение Боффо, предмет особой гордости одесситов, попало и в Фейсбук, и в Единый реестр досудебных расследований.

А ей бы в тот самый долгожданный список ЮНЕСКО!..

Ну а что же реставрация? — спросите вы.

Как следует из сообщений моей подруги по Фейсбуку — Потемкинской лестницы, — работы идут полным ходом. Кстати, на ее страничке также опубликовано и обращение НПЦ «Экострой» к одесситам о том, что реставраторы сделают абсолютно все для восстановления красоты, уникальности и долговечности одного из самых ярких символов Одессы.