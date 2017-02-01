 Зомби среди нас или Что делают психовирусы с нашим сознанием

Каждый из нас столкнулся в последнее время с феноменом массового оглупления и коллективного психоза, когда, казалось бы, умные люди с научными степенями вдруг теряют способность критически мыслить и как зомби повторяют речевки и целые тексты из сетки вещания пропагандистских каналов. Стеклянные глаза ваших соседей, одержимых «своей правотой» фанатиков, излучают готовность уничтожить вас физически только за то, что вы не согласны с их позицией, взятой ими из последнего телесюжета. Старые знакомые бесцеремонно выбрасывают вас из друзей в Фейсбуке только потому, что вы не согласились отключать свой здравый смысл, сформированный вами на протяжении жизни и не клюнули на удочку постгуманистической идеологии современного информационного пространства.

В сегодняшнем информационном обществе человек полностью зависим от СМИ в создании своей индивидуальной картины мира. Он строит свои представления о мире, беря материал из общества в соответствии со своими культурными склонностями и инстинктами. Кирпичиками этого строительства выступает информация, подбрасываемая ему пропагандистской машиной, принадлежащей олигархам. Поэтому ничего адекватного реальности получиться не может. В сознании обычного украинца выстраивается некая «параллельная реальность», даже примерно не касающаяся «того, что есть на самом деле».

Более того, исходя из известной теоремы Уильяма Томаса, если большие массы людей определяют эту, созданную СМИ, ложную картину мира как реальную, т.е. верят в нее, то они поступают так, как будто она действительно реальна, по крайней мере, по своим последствиям. Используются самые последние достижения в области психотронного оружия. На радаре сознания каждого человека выставляются нужные власть предержащим регуляторы и ограничители в виде невротических страхов, параноидальных идиосинкразий и идеологических установок, имеющих мировоззренческий характер. Такая «дрессировка» ума и «промывка» мозгов происходит каждый день в эфире пропагандистских каналов. Определить их не сложно, они, как правило, сразу бросаются в глаза агрессивностью и однозначностью подачи

информации.

Без ментальных программ мы не могли бы даже двигаться

Механика такой «промывки» включает в себя создание и запуск мощнейших ментальных программ, направленных на порабощение сознания и разрушение его ресурсов критически мыслить и формировать свою индивидуальную оценку происходящих социально-политических процессов и событий.

Для выполнения действий такого рода человек создает ментальные программы. Под ментальной программой подразумевается совокупность взаимосвязанных между собой автоматизмов, заложенная на подсознательном уровне человека и позволяющая действовать относительно автономно, что оставляет сознанию время для выполнения творческих задач. Такая программа служит как верный и послушный слуга человеческого сознания. При возникновении необходимости она вступает в работу, и отходит в сторону, когда нужда в ней отпадает. Еще в древности на определенном этапе своего развития человечество совершило роковую ошибку, допустив возникновение некоторых программ особого вида. Произошел выход этих программ из-под контроля сознания человека, и их мутация. В результате они получили возможность к саморазвитию и самораспространению. Со временем эти программы эволюционировали, обрели способность манипулировать волей людей, которых сделали своими слугами.

По своим свойствам данные программы довольно сильно напоминают вирусы, которые поражают человеческий мозг. Человек, подвергшийся заражению такой программой, уже не в состоянии дать адекватную оценку себе и своему окружению, теряет способность осознанно менять свою поведенческую линию и начинает выполнять привнесенные извне алгоритмы. Помимо того, он пытается навязать свое новое поведение всем окружающим, то есть, «заразить» их программой. Аналогия с клеткой, зараженной вирусом, настолько сильна, что для определения подобных программ мы будем использовать термин психовирус.

Эти психические вирусы способны начать программу по разрушению личности. Мозговые же бомбы отличаются тем, что ориентированы не на конкретного человека, а на большую группу людей, и в них часто используются техники, помогающие заразиться вирусом из этой бомбы: люди общаются между собой, рассказывают друг другу знаки, подтверждающие верность их бредовых реальностей, тем самым всё более подкрепляя в себе эту систему и распространяя заражение. Кроме того, иногда в мысли-вирусы и мозговые бомбы встроены внушения, направленные на распространение этого вируса. Из мнемоники известно, что наиболее хорошо человеку запоминаются три вещи: юмор, секс, агрессия/ужасы (то, что угрожает безопасности), поэтому именно о данных вещах людям нравится говорить друг другу, часто преподнося это как новость. Соответственно, если мысль-вирус соединить с чем-то из этого, то распространяться она будет быстрее.

Немного истории

Классическим примером психовирусов можно считать приступы коллективного психоза, которые охватывают большое количество людей. В Швеции в 1669 году такой вид психоза затронул детей. Все они как один начали доносить на родных матерей, которых считали ведьмами. По детским указаниям были сожжены, и это только в одном из округов, 15 детей и 34 взрослых человека. Также известны эпидемии религиозного фанатизма, в которые было вовлечено огромное количество людей. Так, в XVII в. в Западной Европе вспыхнула подобная эпидемия, которая была прозвана «пляской святого Витта»: на площадях и городских улицах много тысяч людей устраивали пляски до полного изнеможения, которые сопровождались воплями и криками.

Психовирус действует как баллистическая ракета с разделяющимися боеголовками. Он отравляет сознание той энергетикой, которая «вшита» в эту информацию, этими вибрационными частотами ненависти и злобы. Они надолго должны засесть в сознании (каждая информация, зашедшая в мозг, контролирует его более 6 лет) и управлять им на уровне мотиваций как уже внутриличностные структуры самого сознания. Взвесить и критически оценить любую информацию, тем более проверить ее, не представляется возможным в условиях ее переизбытка, когда полноводные реки информации на глазах превращаются в океан.

Академик Бехтерев. Психические микробы

Информация — это, в первую очередь, вибрация. Психовирусом называется информационный конструкт, выстроенный таким образом, чтобы он сам своей структурой обеспечивал свое активное распространение в информационно-активной среде (репликацию) и осуществлял модификацию поведения тех или иных групп или охваченной информационно-активной средой совокупности – в целом. Первое упоминание о «психических микробах» принадлежит выдающемуся русскому физиологу Владимиру Бехтереву еще на рубеже ХIХ-ХХ веков. «Эти микробы невидимы под микроскопом, но тем не менее, подобно настоящим физическим микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова, жесты и движения окружающих лиц».

Психовирус и психотроника

В наши дни изучением психовирусов занимается новая наука – меметика. Мем – единица информации, находящаяся в мозгу. Плохой мем, или психовирус, – это единица ложной, деструктивной информации.

Каждый психовирус устроен наподобие контейнера, где заключен сам «штамм» вируса, т.е. та несущая вибрация, которая должна полностью подчинить себе сознание через резонанс всех его частот. Человек попадает в частотную ловушку, которая сильнее его.

Работа с психическими резонансами осуществлялась и в Советском Союзе. Так, еще в 1976 г. в Краснодарской области был построен завод лампово-транзисторной электроники тех лет, работа которого была направлена на усмирение «волн» недовольства, демонстраций и т.д. в «вольницах» кубанских казаков.

Спустя 40 лет уровень развития технологий в сфере манипуляций сознанием нам просто невозможно вообразить.

Цели психовирусов. Есть цели общие, и такие, которые характерны для конкретных психовирусов. Общие цели всех психовирусов: подменить собой настоящие мысли и логические построения, вытеснить их из сознания; отучить от привычки думать, анализировать информацию, самостоятельно приходить к каким-то выводам; деморализовать личность, превратить ее в зомби, отупить.

Коллективные психозы, которые поражали целые государства, относятся к типу сложных психовирусов. К последствиям обработки населения психовирусами можно отнести и возникновение фашизма в Германии в

30-е годы ХХ века, а оглядевшись вокруг, можно привести и более современные примеры.

Государство как психовирус

Государства – мощные ментальные программы сценарного управления, контролирующие большие группы людей на определенной территории и присвоившие себе монопольное право принуждать людей к повиновению с помощью физического, экономического и институционального насилия. Не надо быть крупным политологом, чтобы увидеть в структуре государства составные части, характерные для всех типов психовирусов. Каждое государство имеет собственную отличительную символику. Каждое внушает своим носителям миф-легенду: патриотическое мировоззрение своей исключительности, согласно которому данное государство является самым лучшим во все времена.

Насилие – ключ к пониманию природы государств...

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