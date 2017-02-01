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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса

Категория: Новости / Экономика и финансы

Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины. Представляем вашему вниманию видео и  основные тезисы выступлений участников круглого стола. 

Пастернак Олег — член правления Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов Черноморского морского пароходства.  

Основным источником богатства любого приморского государства является флот – это аксиома. Светский Союз получал 30% своего дохода от морской отрасли. Украина же, за годы независимости, бездарно растратила свой потенциал.  

Отсутствие политической воли тормозит развитее транзитного потенциала.

Спокойствие и мир в стране, строительство новых портов и поддержание старых, дадут толчок  развитию морехозяйственного комплекса.

Инвестиционная привлекательность определяется не столько снижением портовых сборов, сколько комплексным подходом к обеспечению нормативов грузопереработки и налаживанию добропорядочных отношений с соседями.

 

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Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса
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