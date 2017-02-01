Олег Пастернак: Спокойствие и мир в стране, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины. Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников круглого стола.

Пастернак Олег — член правления Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов Черноморского морского пароходства.

Основным источником богатства любого приморского государства является флот – это аксиома. Светский Союз получал 30% своего дохода от морской отрасли. Украина же, за годы независимости, бездарно растратила свой потенциал.

Отсутствие политической воли тормозит развитее транзитного потенциала.

Спокойствие и мир в стране, строительство новых портов и поддержание старых, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса.

Инвестиционная привлекательность определяется не столько снижением портовых сборов, сколько комплексным подходом к обеспечению нормативов грузопереработки и налаживанию добропорядочных отношений с соседями.