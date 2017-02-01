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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!

Категория: Новости / Экономика и финансы

Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!

Можно ли воссоздать в Украине торговый флот? Можно, срок 5 лет. Можно ли воссоздать в Украине военный флот? Можно, срок 5 лет. Почему это не делается? Первое, нет экономики на Украине вообще. Второе, нарушена система анализа развития промышленности. Третье нарушены внутрипромышленные связи и отсутствует планирование. Четвертое – главное полностью отсутствует кадровая политика. Отсутствует подготовка специалистов среднего звена. 

Вывод: Без полной перезагрузки Верховной рады, убрать от туда всех демагогов и крикунов. Без полной перезагрузки правительства и смены обанкротившейся идеологии, мы не сможем восстановить экономику и промышленность Украины.

 

 

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Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!
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