Владимир Белоусюк: Пока не придет правительство, которое будет думать об Украине, а не о своем кармане, ничего в этой стране не будет!

Можно ли воссоздать в Украине торговый флот? Можно, срок 5 лет. Можно ли воссоздать в Украине военный флот? Можно, срок 5 лет. Почему это не делается? Первое, нет экономики на Украине вообще. Второе, нарушена система анализа развития промышленности. Третье нарушены внутрипромышленные связи и отсутствует планирование. Четвертое – главное полностью отсутствует кадровая политика. Отсутствует подготовка специалистов среднего звена.

Вывод: Без полной перезагрузки Верховной рады, убрать от туда всех демагогов и крикунов. Без полной перезагрузки правительства и смены обанкротившейся идеологии, мы не сможем восстановить экономику и промышленность Украины.