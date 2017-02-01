Распад угрожает не только ЕС, но и НАТО?

«Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не соответствуют ее национальным интересам!» Такое заявление сделала лидер французского «Национального Фронта» и лидер «президентской гонки» Марин Ле Пен.

Кроме того, она пообещала вывести страну из Шенгенской зоны, восстановить в полном объеме национальные границы и запретить натурализацию нелегальных мигрантов.

Что же касается Евросоюза, то Марин Ле Пен пообещала провести по этому вопросу национальный референдум по примеру того, который в прошлом году прошел в Великобритании.

При этом она не скрывает, что будет поддерживает идею т.н. «френксида»- то есть выхода страны из Евросоюза.

А поскольку Франция является одной из его учредителей и основных доноров, то выход Франции, по сути, означает распад всего европейского единства. Ведь оставшись в одиночку, Германия всех расходов, связанных с деятельностью ЕС и поддержки его «недоразвитых» членов из Восточной Европы просто не потянет.

Добавим, что Франция уже имеет опыт выхода из НАТО. В 1966 году Президент Франции знаменитый Шарль де Голль вывел страну из военной организации НАТО и запретил альянсу использовать французскую территорию(включая заморские департаменты) для военных баз.

Именно тогда штаб-квартира НАТО вынужденно перебралась из Парижа в Брюссель.

Но в 2009 году по инициативе Президента Николя Саркози Национальное Собрание Франции приняло решение о возвращении в военную структуру НАТО.

Напомни, что основную причину вывода Франции из НАТО Шарль де Голль так же видел в том, чтобы страна не участвовала в невыгодных для нее военных компаниях, сохраняла полную самостоятельность в международной политике и развивала собственные Вооруженные Силы.