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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе проходит операция "демонтаж"

Категория: Новости

В Одессе проходит операция "демонтаж"

Управление рекламы Одесского городского совета продолжает работу по демонтажу наружной рекламы и вывесок, размещенных с нарушениями.

С 3 февраля 2017 года сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлено 224 акта фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.

Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 38 рекламных конструкций.

Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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