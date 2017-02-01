В Одессе проходит операция "демонтаж"

Управление рекламы Одесского городского совета продолжает работу по демонтажу наружной рекламы и вывесок, размещенных с нарушениями.

С 3 февраля 2017 года сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлено 224 акта фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.

Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 38 рекламных конструкций.

Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.