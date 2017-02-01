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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Черноморске нашли крупную партию контрабанды (фото)

Категория: Новости / Происшествия

В Черноморске нашли крупную партию контрабанды (фото)

Правоохранители в международном пункте пропуска «Черноморск» в грузовом автомобиле обнаружили 170 кг табака для кальяна.
Сегодня ночью во время досмотра грузового автомобиля украинской регистрации, который следовал по маршруту Турция (Стамбул) - Украина (Черноморск), было обнаружено 340 пачек табака для кальяна. Водитель пытался ввезти в Украину контрабандное курево иностранного производства марки «SERBETLI» общим весом 170 кг, сумма оценки которого составила 337 000 гривен. Табак изъято и передано представителям таможни для проведения дальнейших процессуальных действий, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

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В Черноморске нашли крупную партию контрабанды (фото)
В Черноморске нашли крупную партию контрабанды (фото)
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