В Черноморске нашли крупную партию контрабанды (фото)

Правоохранители в международном пункте пропуска «Черноморск» в грузовом автомобиле обнаружили 170 кг табака для кальяна.

Сегодня ночью во время досмотра грузового автомобиля украинской регистрации, который следовал по маршруту Турция (Стамбул) - Украина (Черноморск), было обнаружено 340 пачек табака для кальяна. Водитель пытался ввезти в Украину контрабандное курево иностранного производства марки «SERBETLI» общим весом 170 кг, сумма оценки которого составила 337 000 гривен. Табак изъято и передано представителям таможни для проведения дальнейших процессуальных действий, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.