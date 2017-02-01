Французский композитор впервые представит в Одессе свою ораторию

Премьера оратории Anima состоится в Кафедральном лютеранском соборе Св. Павла 18 февраля в 18.30. Исполнители - Елена Удрас (орган), Елена Рихтер (сопрано), Виктор Шевченко (бас), Полина Чайка (скрипка).

Доминик Шевалье родился на севере Франции в 1963 году. Обучался органному искусству в консерватории Лилля по классу Jean Boyer. Продолжил обучение симфоническому репертуару у маэстро Pierre Labric в Руане. В настоящее время является органистом в Saint Calixte в Ламберсарте и Почетным органистом в Аббатстве Mondaye в Нормандии. Украшением концертной деятельности маэстро стали гастроли в Англии, США, Италии, Норвегии, Германии.

Anima - оратория, воплощение композиторских замыслов музыканта, вдохновлённых поэзией индийского философа Шри Ауробиндо. Исполнение произведения в Одессе является мировой премьерой ( ранее была осуществлена аудиозапись компакт-диска).