С начала года в Одессе зафиксированы 2 попытки детских самоубийств

Об этом заявила представитель регионального управления Национальной полиции Украины Виктория Лазарчук.

По ее словам, в соц. сетях сейчас действуют различные опасные группы, которые доводят подростков до самоубийства, но указанные зафиксированные случаи не связаны с участием в таких группах.

«Проблематика суицидов - достаточно тонкая, и мы как субъекты работы с детьми организуем профилактическую работу в учебных заведениях... За последние две недели, с того момента как начался ажиотаж в соц. сетях, по нашим данным, зарегистрировались больше тысячи учеников Одесской области в указанных группах»,

- добавила правоохранитель.

По словам главы департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, с целью борьбы с влиянием опасных групп в социальных сетях департамент начал проводить соответствующее обучение педагогов.

«Мы распространим короткие памятки для родителей, позволяющие быстро сориентироваться в волнующей ситуации... Мы призываем родителей спокойно и доверительно беседовать с детьми. Наши психологи сейчас обучают преподавателей и руководителей школ, на что именно они должны обратить внимание, какие моменты в поведении ребенка является проблематичны. А на этой неделе у нас пройдут родительские собрания на которых родителей детей-подростков познакомят с тем как правильно строить диалог между родителями и детьми когда возникают критические ситуации и как их предупреждать когда поведение ребенка является проблематичным»,

- отметила чиновница.