Сергей Якубовский: Мы должны перестать вести себя как поверженный город!

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников Круглого стола.

Якубовский Сергей — заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ, д. э. н.;

Правительство заявляет о росте экономики 2016 году на 2,5% что во первых, меньше статистической погрешности в 3%, во вторых совокупное падение промышленного производства 2014 и 2015 годах составило 23%. Напомню: падение промышленного производства в 2015 – 13%, а в 2014 – 10%. Соответственно, реальное падение промышленного производства составляет около 20%.

В 2016 году в сельском хозяйстве без перемен.

Правительство заявляет о росте заработных плат в 2016 году – 9% однако если взять за базу расчета последние три года 2015 спад -21%, в 2017 спад – 7% то мы выходим на цифру в -20% и по реальной заработной платы. При этом источником роста заработных плат является предприятия НАК Нафтогаз и других естественных монополий, получивших увеличение доходности за счет многократного повышения тарифов.

В 2016 г. сохраняется отрицательный торговый баланс. Экспорт сократился на 6%, импорт вырос на 2%

Одесская область демонстрирует положительный торговый баланс +346 млн долларов США.

Киев демонстрирует отрицательный торговый баланс – 7 млрд долларов США при этом закупает столица предметы роскоши.

Действия власти по шантажу бизнеса драконовскими штрафами приведут к увеличению тенезации экономики с 50% в 2013 году до 75-80% в 2017 году.

Не думаю, что нынешнее правительство в своих действиях поменяется, проект Конституции по децентрализации, разделению полномочий между центром успешно провален, мы должны вести серьезный диалог с Киевом, и перестать вести себя как поверженный город!