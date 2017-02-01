ДТП на переезде задержало 15 поездов

Серьезное ДТП произошло накануне ночью на одесской железной дороге. На переезде неподалеку от станции Новоукраинская в Кировоградской области водитель грузовика проигнорировал свето-звуковые сигналы, о приближении поезда и попытался переехать железнодорожное полотно. В итоге в его прицеп с 24-тонной буровой установкой врезался товарный поезд.

К счастью, в результате столкновений никто серьезно не пострадал. Однако оба транспортных средства получили существенные повреждения. Однако было задержано прибытие пятнадцати поездов, включая два пассажирских – «Харьков-Одесса» и «Днепр-Одесса» на два и четыре часа соответственно.

К утру движение на данном участке железной дороги было восстановлено. Отметим, что если бы не относительно низкая скорость поезда – около 40 километров в час, то последствия столкновения могли быть куда трагичнее.