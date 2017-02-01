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  • Дата: Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31

Наследие Михаила Саакашвили меняет прописку

Категория: Новости / Политика


Наследие Михаила Саакашвили меняет прописку

Хатынка бракосочетаний, установленная Михаилом Саакашвили на проспекте Шевченко будет перенесена в одноименный парк.

Такое решение озвучил сегодня на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов. По его словам,

«…в принципе, сама хатынка бракосочетаний выполнена вполне прилично и симпатично. Это действительно красиво».
 Однако она была возведена «нахалстроем, без каких бы то ни было разрешительной документации.

Поэтому мэр принял решение перенести ее в парк Шевченко, что будет вполне соответствовать концепции развития парка.

«Мы выделим там для нее территорию и пройдем все необходимые процедуры!»
- подчеркнул мэр.

Отметим, что в рамках развития парка Шевченко планируется создать там различные новшества, включая украинское подворье, музей судоходства под открытым небом.

«Мы превратим парк Шевченко в лучший национальный парк!»
- пообещал Геннадий Труханов.



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