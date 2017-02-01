Наследие Михаила Саакашвили меняет прописку

Автор: Александр МИХАЙЛОВ, "Слово"
Хатынка бракосочетаний, установленная Михаилом Саакашвили на проспекте Шевченко будет перенесена в одноименный парк.
Такое решение озвучил сегодня на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов. По его словам,
«…в принципе, сама хатынка бракосочетаний выполнена вполне прилично и симпатично. Это действительно красиво».Однако она была возведена «нахалстроем, без каких бы то ни было разрешительной документации.
Поэтому мэр принял решение перенести ее в парк Шевченко, что будет вполне соответствовать концепции развития парка.
«Мы выделим там для нее территорию и пройдем все необходимые процедуры!»- подчеркнул мэр.
Отметим, что в рамках развития парка Шевченко планируется создать там различные новшества, включая украинское подворье, музей судоходства под открытым небом.
«Мы превратим парк Шевченко в лучший национальный парк!»- пообещал Геннадий Труханов.