Пассажирские перевозчики на внутриобластных маршрутах оказались в критической ситуации

Ведь даже частичную компенсацию за провоз льготников перевозчики не получали с 2015 года.

При этом в Одесском регионе насчитывается двадцать шесть категорий льготников, и по действующему законодательству им не имеют права отказать в бесплатном проезде.

А средства на компенсацию по 2015 года выделял государственный бюджет, а с 2016 года переложил эти расходы на местные бюджеты.

По предварительным подсчетам для компенсации льготных перевозок уже необходимо 20 миллионов гривен. Из них 12 миллионов - на перевозку по железной дороге, а 8 миллионов – на автотранспорте.

Однако губернатор Максим Степанов выразил сомнение в адекватности расчетов. Во всяком случае – на автотранспорте. Но, как выяснилось, какой- либо четкой схемы расчетов перевозки льготников на автотранспорте не существует.

Поэтому он поручил в кратчайшие сроки разработать такую систему, если понадобиться, воспользовавшись опытом других регионов или сопредельных стран.

«Без такой системы расчетов я не могу обратиться к депутатам областного совета с просьбой выделить средства для компенсации перевозчикам!»

- резюмировал губернатор.