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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Одесский онкодиспансер получит необходимые лекарства в течение месяца

Категория: Новости


Одесский онкодиспансер получит необходимые лекарства в течение месяца

Губернатор Максим Степанов сам занялся вопросом обеспечения онкобольных необходимыми лекарствами. Обь э\ттом он сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации.

По его словам, департамент здравоохрания и социальной защиты попросту провалил решение этой задачи.

Как можно было в течение шести месяцев не решить вопрос с обеспечением онкодиспансера лекарствами, когда 13 миллионов на эти цели были выделены? Да это можно сделать за неделю!

«Подобная позиция департамента – это как минимум непрофессионализм и некомпетентность, чтобы не сказать больше! Ведь речь идет буквально о человеческих жизнях!»
- возмутился губернатор.

По его словам, вся необходимая информация по закупкам будет размещена в системе «Прозроро» уже сегодня. Ион надеется, что в течение месяца лекарственные препараты, в основном, для проведения химиотерапии будут получены.

Впрочем он отметил, что это- только первый этап работы, поскольку для закупки всего пакета необходимых лекарственных препаратов, по данным онкодиспансера, необходимо 57 миллионов гривен, что более, чем в четыре раза превышает выделенную сумму.



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