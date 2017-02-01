Одесский онкодиспансер получит необходимые лекарства в течение месяца

Губернатор Максим Степанов сам занялся вопросом обеспечения онкобольных необходимыми лекарствами. Обь э\ттом он сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации.

По его словам, департамент здравоохрания и социальной защиты попросту провалил решение этой задачи.

Как можно было в течение шести месяцев не решить вопрос с обеспечением онкодиспансера лекарствами, когда 13 миллионов на эти цели были выделены? Да это можно сделать за неделю!

«Подобная позиция департамента – это как минимум непрофессионализ м и некомпетентность , чтобы не сказать больше! Ведь речь идет буквально о человеческих жизнях!»

- возмутился губернатор.

По его словам, вся необходимая информация по закупкам будет размещена в системе «Прозроро» уже сегодня. Ион надеется, что в течение месяца лекарственные препараты, в основном, для проведения химиотерапии будут получены.

Впрочем он отметил, что это- только первый этап работы, поскольку для закупки всего пакета необходимых лекарственных препаратов, по данным онкодиспансера, необходимо 57 миллионов гривен, что более, чем в четыре раза превышает выделенную сумму.