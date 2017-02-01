Геннадий Чижов: Промышленники уверены, что без прекращения боевых действий возрождение экономики невозможно

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников Круглого стола.

Геннадий Чижов— исполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины;

Ассоциация работодателей понимает как никто, что сторонам надо срочно садиться за стол переговоров и восстанавливать разрушенные экономические связи.

Как историк скажу, что экономические связи формируются, десятилетиями, а порою на их формирования уходят столетия. Вот почему Европа так мало смогла нам выделить квот, это не злой умысел европейцев, это объективная реальность. У нас с Европой связи на стадии формирования и должны пройти десятки лет пока Украина займет в Европе свое достойное место. А может и не займет, все зависит от профессионализма украинского правительства, его способности вести стратегический внешнеполитический курс. Пока же мы имеем разрыв столетиями сформировавшихся связей с северным соседом. А просто так, рвать по живому это всегда себе в ущерб!

К сожалению, не всем выгоден мир, нечистое на руку чиновничество разворовывает государственный бюджет, списывая все на войну. Промышленники и предприниматели однозначно высказываются за прекращение боевых действий на востоке страны. Без мира на украинской земле восстановление экономики невозможно.