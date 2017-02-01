Добровольно-принудительно: В Белгород-Днестровский загоняют все окрестные села и даже Затоку

Мэр Белгорода-Днестр овского Алла Гинак подписала распоряжение об инициировании добровольного объединения территориальных громад.

По замыслу Аллы Гинак, в состав объединенной городской Белгород-Днестровской громады войдут земли Моложского сельского совета (с селами Молога, Быкоза, Садовое, Новое), Семеновского сельсовета (Семеновка, Веселое, Гончаровка, Пивденное), Выпаснянского сельсовета (Выпасное, Сухолужье), Салганского сельского совета (Салганы, Абрикосовое, Приветное), Бритовского сельсовета (Бритовка, Черкесы, Выгон, Полевое), Шабского сельсовета (Шабо, Беленькое, Прибрежное), ну и Затокского поселкового совета целиком.

Этим же распоряжением поручено управлению экономического развития городского совета подготовить, и вынести на рассмотрение исполкома проект решения «О рассмотрении инициативы городского головы по добровольному объединению территориальных громад».

После того, как исполком этот вопрос рассмотрит, точку должны будут поставить депутаты, дав добро на объединение города и сел района. При этом, с мнением самих сельских громад, депутатского корпуса района и горожанами, по всей видимости, глава Белгорода-Днестровского считаться не намерена.

Люди выступают категорически против присоединения к Белгороду-Днестр овскому. Их добровольное желание объединится с громадами района выражено в общественных слушаниях на сходах сел и узаконено решением сессий местных советов.