Отныне встречи родителей учащихся с директорами школ по вопросам зачисления будут проводиться с использованием видео и аудио-наблюдения

Такое распоряжение отдал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

При этом качество видео и аудио записи должно быть достаточным для обеспечения аутентичности.

По его словам, это необходимо обеспечить в целях борьбы с коррупционными проявлениями, к числу которых мэр отнес разговоры о т.н. вступительном взносе и обязательном участии родителей в материальной помощи учебному учреждению, на которые поступало много жалоб родителей.

По убеждению мэра,

«…это совершенно недопустимо и такие разговоры не могут проводиться ни в кабинете директора, ни где-либо еще!»

Отметим, что согласно информации директора департамента образования и науки горсовета Елены Буйневич, запрещение школьным администрациям вести разговоры с родителями о каких бы то ни было взносах и пожертвованиях было доведено до сведения директоров всех школ и дошкольных учреждений города еще в 2016 году.

В случае нарушений родителей просят незамедлительно обращаться в департамент образования и науки. По словам чиновника, по каждому обращению будет проведена проверка и при подтверждении сигнала реакция будет предельно жесткой с привлечением правоохранительных органов.