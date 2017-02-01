Всплеск безработицы в Украине, что дальше?

В материалах Инфляционного отчета Национального банка Украины прогнозируется снижение занятости населения, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Именно принятое Кабинетом министров Украины решение о повышении минимальной заработной платы в Украине до 3200 грн называют в Инфляционном отчете НБУ причиной потери работы около 630 тысяч граждан. Финансисты подчеркивают, что 3 200 гривен – это зарплата до вычета налогов и сборов. В итоге граждане будут получать около 2 500 гривен.



«Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению занятости более значительному, чем прогнозировалось ранее. Доля сокращений сотрудников из-за повышения минимальной зарплаты составит 5,4%»,

«Повышение минимальной зарплаты будет иметь ряд положительных эффектов: это повысит занятость в будущем». Кроме того, по словам Гонтаревой, рост минимальной зарплаты чуть ли не автоматически приведёт к увеличению ВВП на 0,5%».

«Отдельно хочу сказать о службе занятости. Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную зарплату»,

«Я просил бы, чтобы вы донесли это до руководства службы занятости. Нет – разгоню. И приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить»,

«Создание новых рабочих мест – чрезвычайно актуальный вопрос… даже тех вакансий, которые есть сегодня в стране, недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами»,

– говорится в отчете НБУ. Итоговый показатель безработицы составит порядка 10% по методологии МОТ.В Национальном банке разъяснили, что рассматривать прямую зависимость между повышением минимальной зарплаты и сокращением числа занятых граждан – некорректно. Число незанятых граждан вырастет, в основном, за счет физических лиц – предпринимателей, прекративших свою деятельность.По данным статистики только с 27 декабря 2016 года по 20 января 2017 года в Одесской области прекратили свою деятельность 9 632 физических лица – предпринимателя (ФЛП), а сего по Украине – около 185 тысяч ФЛП.Выводы НБУ со свойственной только этой чиновнице «оригинальной» логикой не замедлила прокомментировать глава НБУ Валерия Гонтарева:11 января 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров озвучил твёрдое решение не оказывать финансовую поддержку оставшимся без работы украинцам.– сказал Гройсман.Он уточнил, что его не устраивает такая служба занятости, которая не может найти работу для большинства украинцев.– сказал премьер-министр Украины.Однако на этом же заседании Кабинета министров Украины, но спустя примерно два часа, премьер-министр Украины внезапно признался, что пока не в состоянии выполнить свое обещание дать всем гражданам возможность работать и достойно зарабатывать при этом.– сказал он.Выходит, дело не в службе занятости? В чем же тогда дело? Возможно, в том, что страной руководит вот такая власть, которая может лишь надувать щеки и докладывать о грандиозных успехах украинской экономики, которых на самом деле нет, и не предвидится?