В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса». Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию некоторые тезисы выступлений участников Круглого стола.

Геннадий Чижов - исполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины;

Ассоциация работодателей понимает как никто, что сторонам надо срочно садиться за стол переговоров и восстанавливать разрушенные экономические связи.

Промышленники и предприниматели однозначно высказываются за прекращение боевых действий на востоке страны. Без мира на украинской земле восстановление экономики невозможно.

Валерий Локайчук — член Совета промышленников и предпринимателей при Кабинете Министров Украины;

Не все старое - плохое, давайте строить у себя то, что мы хотим

Банковская система страны разрушена, а 40% собственности заводов арестовано старыми банками.

По анализу Академии Наук Украины, потери Украины после отказа от российских рынков составило более 30 млрд долларов, но мы еще можем многое собрать.

http://slovo.odessa.ua/news/17299-valeriy-lokaychuk-ne-vse-staroe-plohoe-davayte-stroit-u-sebya-to-chto-my-hotim.html

Васильковский Василий — Заслуженный экономист Украины

Отрицательное сальдо торгового баланса Украины за два последних года составил 21 млрд. долларов США это говорит о том, что существующие рынки не обеспечивают Украине достаточный объем экспорта. Необходимо возвращаться на рынки, на которых у нас было положительное сальдо торгового баланса. Это исторически сложившиеся рынки стран постсоветского пространства.

Только полное переформатирование существующей власти! Ни Верховная рада, ни Кабинет министров Украины не в состоянии руководить страной. Нет концепции инвестиционного развития страны, где бы были определены приоритеты развития отраслей экономики.

Авантюра с санкциями против России, запущенная администрацией Обамы из США, привела к тому, что Российская федерация начала процессы реального импортозамещения, построено более 200 новых крупных современных заводов, тогда как Украина потеряла рынки, приносившие стабильный доход нашей экономике.

http://slovo.odessa.ua/main/17305-vasiliy-vasilkovskiy-amerikanskaya-avantyura-s-sankciyami-nanesla-uscherb-ekonomike-ukrainy.html

Якубовский Сергей — заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ, д. э. н.;

Мы должны перестать вести себя как поверженный город!

В 2016 г. сохраняется отрицательный торговый баланс. Экспорт сократился на 6%, импорт вырос на 2%

Одесская область демонстрирует положительный торговый баланс +346 млн долларов США.

Киев демонстрирует отрицательный торговый баланс – 7 млрд долларов США при этом закупает столица предметы роскоши.

Действия власти по шантажу бизнеса драконовскими штрафами приведут к увеличению тенезации экономики с 50% в 2013 году до 75-80% в 2017 году.

Не думаю, что нынешнее правительство в своих действиях поменяется, проект Конституции по децентрализации, разделению полномочий между центром успешно провален, мы должны вести серьезный диалог с Киевом.

http://slovo.odessa.ua/news/17330-sergey-yakubovskiy-my-dolzhny-perestat-vesti-sebya-kak-poverzhennyy-gorod.html

Мелащенко Сергей – экс – начальник Черноморского морского пароходства

Непрофессионализм как раковая опухоль поразил все сферы народного хозяйства Украины и морехозяйственный комплекс не является исключением.

Рекомендации ведущих Украинских НИИ не принимаются во внимание Кабинетом министров при принятии важнейших государственных решений.

Транзитный потенциал Украины может быть реализован только после восстановления нормальных отношений с Российской федерацией, надо не возбуждать Россию, а искать точки соприкосновения!

Пастернак Олег — член правления Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов Черноморского морского пароходства

Отсутствие политической воли тормозит развитее транзитного потенциала.

Спокойствие и мир в стране, строительство новых портов и поддержание старых, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса.

Инвестиционная привлекательность определяется не столько снижением портовых сборов, сколько комплексным подходом к обеспечению нормативов грузопереработки и налаживанию добропорядочных отношений с соседями.

http://slovo.odessa.ua/news/17313-oleg-pasternak-spokoystvie-i-mir-v-strane-dadut-tolchok-razvitiyu-morehozyaystvennogo-kompleksa.html

Игорь Назаренко — директор Исследовательского института развития демократии;

У нас практически перестала работать экономика! И, в первую очередь, из-за проблем с реализацией конечного продукта!

После введения военного антикоммунизма, который устроила нам теперешняя власть, как и сто лет назад надо вводить НЭП для малого и среднего бизнеса, дать людям экономически вздохнуть, раз уж мы не создаем рабочие места.

Тогда как крупный бизнес, естественные монополии надо поставить под жесточайший государственный контроль

http://slovo.odessa.ua/main/17266-igor-nazarenko-bez-perezagruzki-vlasti-ne-oboytis.html

Кравчик Антон – Зам. по науке Исследовательского института развития демократии;

Люди стали жертвой политических манипуляций в СМИ, им «промыли мозги» загруженной в их сознанание под руководством западных спецслужб разрушительной идеологии войны, разделяющей людей по национальному, этническому и т.д. принципам и зарабатывающих крови и слезах простых граждан Украины миллиарды долларов. Необходима полная перезагрузка идеологии, где в центре будет стоять экономика и интересы народа Украины.

Нам нужно правильно увидеть несущую смерть перспективу, которую нам рисует печальный пример Болгарии, вступившей в ЕС 10 лет назад, и не поддаваться на лживые обещания тех же, кто отжал экономику этой балканской страны. Необходимо рассмотреть альтернативы преступной стратегии так называемой «евроинтеграции».

Мы не можем перенести Украину в другое место мира, нам все равно придется выстраивать добрососедские отношения с северным соседом и добиваться открытия для нас его рынков, и чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас.

http://slovo.odessa.ua/news/17318-anton-kravchik-primer-ograblennoy-i-obeskrovlennoy-bolgarii-predosterezhenie-dlya-nas.html

Белоусюк Владимир – глава Объединения ветеранов подводников Одессы и Одесской области

Можно ли воссоздать в Украине торговый флот? Можно, срок 5 лет. Можно ли воссоздать в Украине военный флот? Можно, срок 5 лет. Почему это не делается? Первое, нет экономики на Украине вообще. Второе, нарушена система анализа развития промышленности. Третье нарушены внутрипромышленные связи и отсутствует планирование. Четвертое – главное полностью отсутствует кадровая политика. Отсутствует подготовка специалистов среднего звена.

Вывод: Без полной перезагрузки Верховной рады, убрать от туда всех демагогов и крикунов. Без полной перезагрузки правительства и смены обанкротившейся идеологии, мы не сможем восстановить экономику и промышленность Украины.

http://slovo.odessa.ua/news/17319-vladimir-belousyuk-poka-ne-pridet-pravitelstvo-kotoroe-budet-dumat-o-strane-a-ne-o-svoem-karmane-nichego-v-etoy-strane-ne-budet.html