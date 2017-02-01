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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса».

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса».

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса». Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию некоторые тезисы выступлений участников Круглого стола.

Геннадий Чижов - исполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины;

  • Ассоциация работодателей понимает как никто, что сторонам надо срочно садиться за стол переговоров и восстанавливать разрушенные экономические связи.
  • Промышленники и предприниматели однозначно высказываются за прекращение боевых действий на востоке страны. Без мира на украинской земле восстановление экономики невозможно.

Валерий Локайчук  — член Совета промышленников и предпринимателей при Кабинете Министров Украины;

  • Не все старое - плохое, давайте строить у себя то, что мы хотим
  • Банковская система страны разрушена, а 40% собственности заводов арестовано старыми банками.
  • По анализу Академии Наук Украины, потери Украины после отказа от российских рынков составило более 30 млрд долларов, но мы еще можем многое собрать.

http://slovo.odessa.ua/news/17299-valeriy-lokaychuk-ne-vse-staroe-plohoe-davayte-stroit-u-sebya-to-chto-my-hotim.html

Васильковский Василий — Заслуженный экономист Украины

  • Отрицательное сальдо торгового баланса Украины за два последних года составил 21 млрд. долларов США это говорит о том, что существующие рынки не обеспечивают Украине достаточный объем экспорта. Необходимо возвращаться на рынки, на которых у нас было положительное сальдо торгового баланса. Это исторически сложившиеся рынки стран постсоветского пространства.
  • Только полное переформатирование существующей власти! Ни Верховная рада, ни Кабинет министров Украины не в состоянии руководить страной. Нет концепции инвестиционного развития страны, где бы были определены приоритеты развития отраслей экономики.
  • Авантюра с санкциями против России, запущенная администрацией Обамы из США, привела к тому, что Российская федерация начала процессы реального импортозамещения, построено более 200 новых крупных современных заводов, тогда как Украина потеряла рынки, приносившие стабильный доход нашей экономике.

http://slovo.odessa.ua/main/17305-vasiliy-vasilkovskiy-amerikanskaya-avantyura-s-sankciyami-nanesla-uscherb-ekonomike-ukrainy.html

Якубовский Сергей — заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ, д. э. н.;

  • Мы должны перестать вести себя как поверженный город!
  • В 2016 г. сохраняется отрицательный торговый баланс. Экспорт сократился на 6%, импорт вырос на 2%
  • Одесская область демонстрирует положительный торговый баланс +346 млн долларов США.
  • Киев демонстрирует отрицательный торговый баланс – 7 млрд долларов США при этом закупает столица предметы роскоши.
  • Действия власти по шантажу бизнеса драконовскими штрафами приведут к увеличению тенезации экономики с 50% в 2013 году до 75-80% в 2017 году.
  • Не думаю, что нынешнее правительство в своих действиях поменяется, проект Конституции по децентрализации, разделению полномочий между центром успешно провален, мы должны вести серьезный диалог с Киевом.

http://slovo.odessa.ua/news/17330-sergey-yakubovskiy-my-dolzhny-perestat-vesti-sebya-kak-poverzhennyy-gorod.html

Мелащенко Сергей – экс – начальник Черноморского морского пароходства

  • Непрофессионализм как раковая опухоль поразил все сферы народного хозяйства Украины и морехозяйственный комплекс не является исключением.
  • Рекомендации ведущих Украинских НИИ не принимаются во внимание Кабинетом министров при принятии важнейших государственных решений.
  • Транзитный потенциал Украины может быть реализован только после восстановления нормальных отношений с Российской федерацией, надо не возбуждать Россию, а искать точки соприкосновения!

Пастернак Олег — член правления Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов Черноморского морского пароходства

  • Отсутствие политической воли тормозит развитее транзитного потенциала.
  • Спокойствие и мир в стране, строительство новых портов и поддержание старых, дадут толчок развитию морехозяйственного комплекса.
  • Инвестиционная привлекательность определяется не столько снижением портовых сборов, сколько комплексным подходом к обеспечению нормативов грузопереработки и налаживанию добропорядочных отношений с соседями.

 

http://slovo.odessa.ua/news/17313-oleg-pasternak-spokoystvie-i-mir-v-strane-dadut-tolchok-razvitiyu-morehozyaystvennogo-kompleksa.html

 

Игорь Назаренко — директор Исследовательского института развития демократии;

  • У нас практически перестала работать экономика! И, в первую очередь, из-за проблем с реализацией конечного продукта!
  • После введения военного антикоммунизма, который устроила нам теперешняя власть, как и сто лет назад надо вводить НЭП для малого и среднего бизнеса, дать людям экономически вздохнуть, раз уж мы не создаем рабочие места.
  • Тогда как крупный бизнес, естественные монополии надо поставить под жесточайший государственный контроль

http://slovo.odessa.ua/main/17266-igor-nazarenko-bez-perezagruzki-vlasti-ne-oboytis.html

 

Кравчик Антон – Зам. по науке Исследовательского института развития демократии;

  • Люди стали жертвой политических манипуляций в СМИ, им «промыли мозги» загруженной в их сознанание под руководством западных спецслужб разрушительной идеологии войны, разделяющей людей по национальному, этническому и т.д. принципам и зарабатывающих крови и слезах простых граждан Украины миллиарды долларов. Необходима полная перезагрузка идеологии, где в центре будет стоять экономика и интересы народа Украины.
  • Нам нужно правильно увидеть несущую смерть перспективу, которую нам рисует печальный пример Болгарии, вступившей в ЕС 10 лет назад, и не поддаваться на лживые обещания тех же, кто отжал экономику этой балканской страны. Необходимо рассмотреть альтернативы преступной стратегии так называемой «евроинтеграции».
  • Мы не можем перенести Украину в другое место мира, нам все равно придется выстраивать добрососедские отношения с северным соседом и добиваться открытия для нас его рынков, и чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас.

http://slovo.odessa.ua/news/17318-anton-kravchik-primer-ograblennoy-i-obeskrovlennoy-bolgarii-predosterezhenie-dlya-nas.html

Белоусюк Владимир – глава Объединения ветеранов подводников Одессы и Одесской области

  • Можно ли воссоздать в Украине торговый флот? Можно, срок 5 лет. Можно ли воссоздать в Украине военный флот? Можно, срок 5 лет. Почему это не делается? Первое, нет экономики на Украине вообще. Второе, нарушена система анализа развития промышленности. Третье нарушены внутрипромышленные связи и отсутствует планирование. Четвертое – главное полностью отсутствует кадровая политика. Отсутствует подготовка специалистов среднего звена.
  • Вывод: Без полной перезагрузки Верховной рады, убрать от туда всех демагогов и крикунов. Без полной перезагрузки правительства и смены обанкротившейся идеологии, мы не сможем восстановить экономику и промышленность Украины.

http://slovo.odessa.ua/news/17319-vladimir-belousyuk-poka-ne-pridet-pravitelstvo-kotoroe-budet-dumat-o-strane-a-ne-o-svoem-karmane-nichego-v-etoy-strane-ne-budet.html



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