Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)

Во время отработки территории обслуживания сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции провели ряд обысков у жителей поселка Сергеевка и обнаружили средства для отпирания помещений.

В рамках досудебного расследования уголовных производств, начатых по признакам статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района правоохранители совместно со спецподразделением «КОРД» провели ряд санкционированных обысков у лиц, склонных к совершению указанной категории преступлений.

Во время одного из обысков ранее судимый владелец квартиры оказывал сопротивление правоохранителям и выбросил в окно сумку, где находились около сотни различных ключей и отмычек. Кроме того, в его квартире полицейские нашли еще около 20 разных ключей, мобильные телефоны и наручные часы.

«Все вещи, обнаруженные при проведении обыска, направлены на экспертизу в НИЭКЦ, - рассказал исполняющий обязанности начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. - Проверяется причастность мужчины к совершению краж. По окончании досудебного расследования, уголовное производство будет передано в суд, который и определит наказание».