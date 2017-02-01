 
Информация к новости
  • Просмотров: 122
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)

Во время отработки территории обслуживания сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции провели ряд обысков у жителей поселка Сергеевка и обнаружили средства для отпирания помещений.

В рамках досудебного расследования уголовных производств, начатых по признакам статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района правоохранители совместно со спецподразделением «КОРД» провели ряд санкционированных обысков у лиц, склонных к совершению указанной категории преступлений.
Во время одного из обысков ранее судимый владелец квартиры оказывал сопротивление правоохранителям и выбросил в окно сумку, где находились около сотни различных ключей и отмычек. Кроме того, в его квартире полицейские нашли еще около 20 разных ключей, мобильные телефоны и наручные часы.
«Все вещи, обнаруженные при проведении обыска, направлены на экспертизу в НИЭКЦ, - рассказал исполняющий обязанности начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. - Проверяется причастность мужчины к совершению краж. По окончании досудебного расследования, уголовное производство будет передано в суд, который и определит наказание».

Галерея

prev

Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)
Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)
Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)
Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)
Одесские полицейские не дали вору сходить "на дело" (фото)
next
и ещё фотографии ›

Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 