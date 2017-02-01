Война и мир: работа над ошибками

Вот уже несколько лет на востоке Украины идет война, которую, кривя душой, называем АТО. Как получилось, что в двадцать первом веке на нашу страну свалилась такая напасть?

Серьёзные аналитики сходятся во мнениях, что конфликт готовился много лет. Украинская армия планомерно становилась все менее боеспособной: увольнялись кадровые военнослужащие, техника либо продавалась за границу, либо безнадежно устаревала, превращаясь в металлолом. Если бы у меня несколько лет назад спросили, что вероятнее, война с восточным соседом или со злыми инопланетянами? Я бы, не задумываясь, выбрал последний вариант.

Наши органы государственной безопасности перестали выполнять свою функцию в необходимом объёме. Были ликвидированы подразделения контрразведки, а существующим было запрещено заниматься так называемым российским направлением. Кроме того, была предпринята попытка вербовки сотрудников как спецслужб, так и высоких чинов украинской армии. Чаще всего такая вербовка осуществлялась с помощью такого старого и испытанного метода, как компромат.

В Одессе, где существует как торговый порт, так и «Седьмой километр» это было делать весьма несложно. Например: как к работнику СБУ или как еще её называют с советских времен – «конторы» приходит его знакомый с достаточной простой по нынешним временам просьбой: оградить конкретного бизнесмена от «наезда» зарвавшихся ментов. Во время разборки этого «конфликта» все тщательно фиксируется с помощью ауди и видео техники. После чего дело сделано: этого сотрудника можно использовать в своих целях.

Некоторые же аналитики считают, что реальные события, угрожающие Украине, стали разворачиваться лишь после Евромайдана. Но это не совсем так. Еще до этого создавалась благоприятная почва для создания военизированных формирований как пророссийских, так и проукраинских. За создание этих объединений предусмотрена уголовная ответственность в ст. 260 УК Украины. Компетентные органы сообщали о них куда следует, но им предлагалось лишь вести наблюдение, не предпринимая активных действий. Позднее противоборство этих двух сил накалило обстановку в Украине до критического уровня.

Особо следует сказать и о трагических событиях, произошедших в мае 2014 в Одесском Доме проф-союзов, где погибло более 40 человек. То, что это было тщательно спланировано – ни у кого не возникает сомнений. Это произошло за неделю до референдумов в Луганском и Донецком регионе, где решался вопрос о выходе этих областей из состава Украины. Определённые моменты говорят о том, здесь приложила руку ФСБ России. По мнению жителей Луганской и Донецкой областей эти события в Одессе определили их выбор – в пользу выхода из состава Украины. Бездействие же милиции, которое имело место в ходе этих событий, объясняется очень просто: до этого было разогнано элитное спецподразделение «Беркут» без какого-либо серьёзного анализа вины каждого из сотрудников. Кому хочется быть уволенным со службы в это непростое время?

На войне же, как на войне: имели место и победы, и потери.

Оборона Донецкого аэропорта, которая длилась двести сорок два дня – несомненный пример стойкости и героизма наших военных. Враги их называли киборгами. Но у меня, как у офицера запаса, сразу возник вопрос: для чего в условиях почти полного окружения длилась оборона этого

аэропорта? С политической точки зрения это было понятно: показать стойкость нашей армии. Что же касается военной целесообразности, то она полностью отсутствовала. Удерживать в данной ситуации этот клочок земли следовало бы лишь как плацдарм для последующего наступления на Донецк. Но такая возможность была уже утрачена в первый период обороны аэропорта. Миллионный город был сильно укреплён, и бои в его черте привели бы к многочисленным жертвам среди мирного населения. Потерять среди защитников аэропорта убитыми более 400 человек – слишком большая цена за некомпетентность нашего высшего военного командования.

Сразу после утраты Крыма был составлен «черный список» лиц, которым был запрещён въезд в Украину. Среди них не только чиновники, военные, виновные в совершении агрессивных действий против Украины, но и известные деятели науки и культуры, которые поддерживали действия своего государства в Крыму и на востоке Украины. Люди далёкие от политики, они наивно верили в то, о чем говорили местные журналисты: в Украине всем правит хунта, по городам и селам бродят толпы фашистов-бандеровцев, которые охотятся за русским населением, и другие «страшилки». Мне удалось посмотреть несколько таких сюжетов. Они сфабрикованы со знанием дела. Если бы у меня отсутствовали иные источники информации, поверил бы и я. Только один из известных в России артистов заслуживает запрета на въезд в Украину – это Михаил Пореченков. Дело в том, что во время своего визита в Донецк он из крупнокалиберного пулемёта обстреливал донецкий аэропорт, которой в то время находился под контролем военных Украины.

Появление огромного списка невъездных лиц, не только не защищает Украину, а напротив – оказывает ей «медвежью услугу». Еще до начала событий на Евромайдане в России говорили об Украине только в «чёрном цвете»: о хороших событиях умалчивали, а о «негативе» добавляли от себя несуществующие подробности. Благодаря этому об украинцах сложился стойкий негативный стереотип. Эти люди поссорили между собой два некогда дружественных славянских православных народа. Хотелось бы сказать, что это сделали журналисты: и после таких поступков их можно назвать «проститутки от пера», не иначе.

В России рейтинг популярности своего президента достаточно высок. Что же касается врагов этого государства, то по опросам общественного мнения – на первом месте США, Украина уверенно занимает второе? При этом необходимо отметить, что ситуация в мире меняется, и не в пользу теперешнего украинского руководства. Западные дипломаты все осторожнее высказываются в поддержку Украины, все устали от имитации действий по урегулированию конфликта. По результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил убеждение, что администрация Президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России.

Что же нам делать? Ведь длительное противостояние с супердержавой нас изматывает. На минские соглашения надежды нет. Украинская власть откровенно признается в нежелании им следовать, именуя некоторые положения минских соглашений «антиукраинскими».

Может, нам следует вспомнить о так называемой народной дипломатии – попытаться установить нормальные отношения между простыми людьми. Ведь если народы не испытывают к друг другу ненависть, то правители должны считаться с этим. Какие могут конфликты между друзьями? Для этого следовало бы урезать «чёрный список» лиц, невъездных в Украину, убрать торговые ограничения, отменить и транспортные барьеры. Да, это непросто. Украину обидели, тысячи ее граждан погибли, покалечены, остались без крова над головой и т.д.

Но, как бы нам ни было сложно, надо научиться прощать своих врагов: ведь нация, не умеющая прощать, не может иметь и будущего. Таков главный закон бытия.

Украина может и должна стать равноправным партнером, как Запада, так и Востока. Когда мы стучимся в одну дверь, нам легко отказать, что, собственно, сейчас и происходит, когда мы ограничили свои контакты только евроинтеграцией.

Исторически так сложилось, что наша земля находится на пересечении торговых путей Запада и Востока, и пренебрежение этой уникальной возможностью является преступлением перед будущим украинского народа.