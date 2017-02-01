Руководителю департамента здравоохранения области «указали на дверь». Она против

Губернатор Максим Степанов подтвердил информацию о намерении уволить руководителя департамента здравоохранения и социальной защиты Татьяну Кривую.

Как он прямо заявил в ходе аппаратного совещания в областной администрации,

«…в будущем я не буду с вами работать!»

Главные претензии губернатора к Татьяне Кривой заключаются в провале закупки лекарств для онкодиспансера, которая , по мнению Максима Степанова, стоила жизни многим людям, а так же наплевательское отношение на обращения граждан.

Как выяснилось, на многие из них не отвечали годами. А когда по требованию губернатора провели проверку, оказалось, целый ряд обращений вовсе утерян.

Напомним, что ранее депутаты областного совета и лично его председатель Анатолий Урбанский прямо обвиняли Татьяну Кривую также в срыве закупок горючего для автопарка «Скорой помощи».

Добавим, что, по словам Максима Степанова, в ближайшее время структуры охраны здоровья и социальной защиты будут разделены. Однако это произойдет только после окончания конкурса, который должны пройти не только кандидаты на руководящие должности, но и рядовые сотрудники.

Примечательно, что сама Татьяна Кривая расценила заявление губернатора, как переформатирование отношений.

«Он сказал, что дальше мы так работать не будем, то есть в таком режиме, как мы работали в прошлом году. Это нормально, я это поддерживаю»,

- оьбъяснила чиновница.