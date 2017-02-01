Руководителю департамента здравоохранения области «указали на дверь». Она против

Губернатор Максим Степанов подтвердил информацию о намерении уволить руководителя департамента здравоохранения и социальной защиты Татьяну Кривую.
Как он прямо заявил в ходе аппаратного совещания в областной администрации,
Главные претензии губернатора к Татьяне Кривой заключаются в провале закупки лекарств для онкодиспансера, которая , по мнению Максима Степанова, стоила жизни многим людям, а так же наплевательское отношение на обращения граждан.
Как выяснилось, на многие из них не отвечали годами. А когда по требованию губернатора провели проверку, оказалось, целый ряд обращений вовсе утерян.
Напомним, что ранее депутаты областного совета и лично его председатель Анатолий Урбанский прямо обвиняли Татьяну Кривую также в срыве закупок горючего для автопарка «Скорой помощи».
Добавим, что, по словам Максима Степанова, в ближайшее время структуры охраны здоровья и социальной защиты будут разделены. Однако это произойдет только после окончания конкурса, который должны пройти не только кандидаты на руководящие должности, но и рядовые сотрудники.
Примечательно, что сама Татьяна Кривая расценила заявление губернатора, как переформатирование отношений.